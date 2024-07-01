張宇人「找數」食足至少四餐　楊何蓓茵掃半打蛋撻、4個龜苓膏

▲ 張宇人今日在社交媒體上載 「找數」的證據。(張宇人fb圖片)

今日是香港特區成立27周年，飲食界今年再次舉辦 「7.1慶回歸七折大優惠活動」，活動發起人、飲食界立法會議員張宇人早前揚言，看到飲食界七一優惠，不只三餐，「最起碼都要食夠四餐。」他今日在社交媒體上載 「找數」的證據。

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張宇人在社交媒體發文話，今日當然會食過不停，要找數說過的「食足起碼至少四餐」 承諾 。他說，參加完升旗儀式後、上午已在太興嘆早餐。下午，他再發文，列出其他「找數」的證據，第二餐是美心「鮮茄焗豬扒飯」；第三餐，飯後買支「Circle K」果汁解渴；第四餐，下午茶蛋撻王。他還說：「我會繼續努力的。」

司局長紛出動響應飲食界七一優惠

不只張宇人，司局長也紛紛出動響應「飲食界7.1慶回歸優惠」活動，呼籲市民享用優惠。署理政務司司長卓永興、律政司副司長張國鈞和政制及內地事務局局長曾國衞今日中午到灣仔鵝頸熟食中心，點選了多種燒臘、滷水豬手豬肚、咖哩羊腩、蝦子柚皮等。

公務員事務局局長楊何蓓茵指，今日走進社區，搜尋七一餐飲優惠，經過四出搜尋後，最後買了半打蛋撻、4個龜苓膏、4支楊枝金露及2支果汁。她說，這些蛋撻、龜苓膏等，數量之多，不是一個人的份量，實際上是與一眾同事分甘同味。

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