  • 31°C
香港時間 : 2024701日 (一) 19:48
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

張宇人「找數」食足至少四餐　楊何蓓茵掃半打蛋撻、4個龜苓膏

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

張宇人今日在社交媒體上載 「找數」的證據。(張宇人fb圖片)

今日是香港特區成立27周年，飲食界今年再次舉辦 「7.1慶回歸七折大優惠活動」，活動發起人、飲食界立法會議員張宇人早前揚言，看到飲食界七一優惠，不只三餐，「最起碼都要食夠四餐。」他今日在社交媒體上載 「找數」的證據。

點擊圖片放大
+5
+4

張宇人在社交媒體發文話，今日當然會食過不停，要找數說過的「食足起碼至少四餐」 承諾 。他說，參加完升旗儀式後、上午已在太興嘆早餐。下午，他再發文，列出其他「找數」的證據，第二餐是美心「鮮茄焗豬扒飯」；第三餐，飯後買支「Circle K」果汁解渴；第四餐，下午茶蛋撻王。他還說：「我會繼續努力的。」

司局長紛出動響應飲食界七一優惠

不只張宇人，司局長也紛紛出動響應「飲食界7.1慶回歸優惠」活動，呼籲市民享用優惠。署理政務司司長卓永興、律政司副司長張國鈞和政制及內地事務局局長曾國衞今日中午到灣仔鵝頸熟食中心，點選了多種燒臘、滷水豬手豬肚、咖哩羊腩、蝦子柚皮等。

公務員事務局局長楊何蓓茵指，今日走進社區，搜尋七一餐飲優惠，經過四出搜尋後，最後買了半打蛋撻、4個龜苓膏、4支楊枝金露及2支果汁。她說，這些蛋撻、龜苓膏等，數量之多，不是一個人的份量，實際上是與一眾同事分甘同味。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

慶回歸｜故宮文化博物館免費門票已全數被預約　M+輪候人數過多或提前截龍
今日 13:20
慶回歸｜故宮文化博物館免費門票已全數被預約　M+輪候人數過多或提前截龍
慶回歸︱李家超︰上任兩年施政愈見成效　未來將有三大工作
今日 15:47
慶回歸︱李家超︰上任兩年施政愈見成效　未來將有三大工作
七一回歸｜長假首兩天共103.7萬港人出境　本地餐飲零售業齊看淡生意
今日 16:44
七一回歸｜長假首兩天共103.7萬港人出境　本地餐飲零售業齊看淡生意

你可能感興趣

慶回歸｜故宮文化博物館免費門票已全數被預約　M+輪候人數過多或提前截龍
今日 13:20
慶回歸｜故宮文化博物館免費門票已全數被預約　M+輪候人數過多或提前截龍
慶回歸︱李家超︰上任兩年施政愈見成效　未來將有三大工作
今日 15:47
慶回歸︱李家超︰上任兩年施政愈見成效　未來將有三大工作
七一回歸｜長假首兩天共103.7萬港人出境　本地餐飲零售業齊看淡生意
今日 16:44
七一回歸｜長假首兩天共103.7萬港人出境　本地餐飲零售業齊看淡生意
卓永興 曾國衞 政務司 律政司 張國鈞 七一回歸 楊何蓓茵 張宇人 立法會 公務員事務局

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月01日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月01日 時間16:05）
方太入院丨方太尿道炎釀敗血症再染RSV成肺染　女兒發長文斥私立醫院拒收症不道德
方太入院丨方太尿道炎釀敗血症再染RSV成肺染　女兒發長文斥私立醫院拒收症不道德
【中小學試題】小一中文搶分練習題答案　代詞改寫及重組句子答案
【中小學試題】小一中文搶分練習題答案　代詞改寫及重組句子答案