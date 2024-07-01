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正生書院停辦︱正生書院7.7停運　卓孝業：陳兆焯林希聖對學生應有道義責任

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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當局指陳兆焯及林希聖對學生應有道義責任。

經營正生書院的正生會早前以警方凍結資金為由，宣布學校將於本月7日起暫停運作，政府已多次發稿譴責正生會及潛逃的前董事挪用捐款到海外，並呼籲他們回港自首。保安局副局長卓孝業今日（1日）回應事件，指兩名涉嫌詐騙捐款、潛逃海外的正生會前董事陳兆焯及林希聖對學生應有道義責任。

身兼正生會前董事及正生書院前校長的陳兆焯日前首度發聲明，稱從沒挪用正生會資金，並指正生會接獲捐款均用於正生書院、戒毒服務和海外事工，其中9成用於大嶼山下徑的宿舍及學校，而他在4月辭去正生會職務後馬上到銀行辦理更改簽名手續，但遇上「有關單位」未能配合，令正生會無法動用資金；林希聖其後向傳媒補充，引述當時銀行稱帳戶需待警方解凍或有指示，才能辦理轉名手續，餘下1個儲蓄戶口及1個支票戶口未被凍結，但形容為「半開放狀態」，只是「偶然可以郁動下，好多時都唔得」。

其後保安局局長鄧炳強在上周六（6月29日）表示，留意到陳兆焯透過媒體否認挪用款項，若真有其事，「好希望佢自己攞返勇氣，行返嚟香港講清楚成件事」，又指對方一方面潛逃、一方面解釋是沒意思。

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