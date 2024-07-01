大台獎老丨吳嘉儀夫婦和好如初　阿七「老公視覺」派福利【多圖】

▲ 吳嘉儀在沙灘派福利。

「阿七」吳嘉儀在去年8月與圈外男友「豬仔」Leo結婚，可是新婚不久，吳嘉儀在社交平台自爆被老公反鎖家門外。

她之後接受訪問也坦言：「係有啲小風波嘅，有啲小爭執，可能我返咗自己屋企，有啲說話我自己又回應得唔好。之後我覺得自己冇錯，最後一啲好小嘅事就變咗好大件事。」幸好雙方最後修補關係，和好如初。

大台獎老丨吳嘉儀轟TVB幕後工作人員態度差 阿七：啲語氣好似命令咁

▼ 點擊圖片放大 +13 +12 ▲ 吳嘉儀沙灘派福利。 ▲ 吳嘉儀沙灘派福利。

一件頭泳衣騷本錢

日前，吳嘉儀到沙灘與陽光玩遊戲，更穿泳衣大派福利，寫道：「好陽光嘅日子一定要珍惜！舒服嘅下晝，可以望吓天望吓海曬日光浴，今日天氣都好好呀，離開間冷氣房，快d出去行吓啦！PS: 由細都大都好驚著1件頭泳衣，因為去廁所好麻煩！但今次店長推介ok喎，成功遮到部分肥肉。」

雖然吳嘉儀不是穿三點式，但已把fit驕人身材盡現，可是她其中一張照片用樹葉特效遮擋在胸前，令網民「投訴」稱：「拎開塊樹葉！」、「突然好憎樹葉」等。

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