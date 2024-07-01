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海關戰線丨謝霆鋒拍戲受傷醫足一個月　林嘉欣練槍豪發百彈

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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謝霆鋒與林嘉欣接受王凌燕專訪。

謝霆鋒與林嘉欣日前接受HOY主播王凌燕專訪，暢談新戲《海關戰線》拍攝點滴。兩位飾演海關職員，拍攝時亦有真的海關職員在場，霆鋒說學到不少平日不會懂得的知識：「譬如船隻泊岸時，我們如何綁繩，有很多細節位要即場學。」

嘉欣就說這次是她人生首次穿紀律部隊制服：「當你穿上它，會有一種尊嚴，你的身體自然會挺直。我每次休息或放飯，他們問我換衫嗎？我也說不用，保持這個狀態。」

霆鋒首次擔任動作導演，他說：「動作與對白是沒有分別的，只不過一個是用口說出來，另一個用身體語言去表達。如果你說影響我的，是以前陳木勝導演的電影（最大難度在哪裏？ ）一定是安全，自己拼搏是一回事，但給其他演員上陣時，是會擔心的。嘉欣跨過一個欄之後，隔兩天告訴我瘀了，我說與我無關，但她說不是，她說之前沒事的。我讚他跨得很美，但她說總之跨欄後就瘀傷了。」

海關戰線丨跟林嘉欣相隔22年再合作　謝霆鋒身體力行發揚香港動作

謝霆鋒與林嘉欣在《海關戰線》合作。

霆鋒拍動作戲流血

嘉欣為這場跨欄開槍戲特意去練槍，說：「剛好我有朋友是代表香港射槍的，他帶了我去一個槍會練習，那天用了100顆子彈，後來才知道子彈很貴。我很盡情，我發覺開始了就很難煞停。」問到眼界如何？ 嘉欣就笑言：「這些沒所謂，劇情所需而已，但我覺得至少在現場不會無間斷眨眼。」

霆鋒表示最危險一場是在貨櫃上的動作戲：「大概6至7樓高，貨櫃被直升機吊着，貨櫃再吊着車，我在上面滾下來。拍攝這些場面不可出錯，所以拍攝前我們花整個月去試這些動作。（是否曾受傷？ ）試拍時眼角有條傷痕，因為10多米跌兩級跌下來，我忘了脫下眼鏡，眼鏡推上面部，坐起身，全部武師看着我，然後我開始流血。最糟是過兩天就要拍攝，我怕不連戲，幸好化妝可遮蓋，然後去醫治了一個月，慶幸沒有傷疤。」

《海關戰線》

大讚學友身手好

霆鋒也為拍檔張學友安排了不少動作戲，他大讚學友身手：「我們封他影印機，他最多試一次就做到。聽聞他喜歡打網球，所以設計了短棍給他，當網球拍那樣，他揮灑自如，所以有場與他耍棍，我覺得很少人見過學友哥如此打兵器。」

與學友數度合作的嘉欣就說跟他演戲很放心：「很放心將個人交給他，因為戲中我們是情侶，隨故事發展有些情緒很赤裸，你很自然就會這樣做，因為很放心將自己交給他。」

《海關戰線》

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