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ROVER團魂修煉丨尋覓首個Band房意見分歧　隊長阿Kim坦然承受壓力一度落淚

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 54 分鐘前

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《ROVER團魂修煉》

由樂隊ROVER四名成員卓金樂（Kim）、雷濠權（Jason Loi）、陳鎮亨（亨仔）、王希晉（希晉）主持ViuTV節目《ROVER團魂修煉》，在今晚（7月1日）首播，製作組將帶ROVER尋覓屬於他們的Band房，以作為團隊日常聚腳的地方。

亨仔指，擁有Band房是他期盼已久的事情，他希望最小有二百呎。相反阿Kim漫天要價期望Band房要有一千呎或以上，他講完後自己也忍不住笑場。

告別九展丨ROVER與400樂迷送別九展　灑淚互相擁抱場面感人

《ROVER團魂修煉》

眾人Band房心水坐置各不同

另一方面，貪吃的希晉希望Band房位置處於觀塘或新蒲崗，原因是該地區有多間宵夜選擇，而謙虛的Jason對Band房則沒有太多的奢求。

眾人得悉Band房單位坐落於柴灣，亨仔和阿Kim表示傷心，阿Kim更揚言要發爛渣表示不滿。希晉反問他們：「近你哋就得嘅，近我唔得嘅？」

《ROVER團魂修煉》

亨仔表情相當絕望，原來他居住於元朗，由家裡出發到柴灣大約需時兩小時。而身為澳門居民的Jason不但沒有抗議投訴，更為團隊打氣加油。本集邀得強尼作嘉賓，他陪同四人參觀了兩個單位，其中一個單位欠缺裝修、氣氛陰沉而且地方骯髒。

之後，強尼給予ROVER兩個信封，信封入面放了剛剛參觀過的單位鑰匙，隊長只能選擇其中一個信封，而裏面的鑰匙將會決定他們的最終落腳地。

《ROVER團魂修煉》

阿Kim覺自己未稱職

阿Kim是ROVER的隊長，亦承受住旁人不能理解的沉重壓力。他在節目裏面透露初時覺得自己未夠稱職做隊長，而且怕會辜其他負隊員，他說：「自己做極都唔夠好，點樣先可以做好ROVER嘅隊長」更一度落淚。

另外，阿Kim知道隊員們以他為首，所以他迫使自己不論在任何場合都要表現淡定，不容將緊張的情緒傳染隊員，他說：「如果我冧檔，佢哋就好大鑊。」

《ROVER團魂修煉》

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