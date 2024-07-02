正生書院停辦︱正生凋落教員分裂　留守教師冀守護DSE自修生

▲ 梁寶儀在正生任教14年，曾陪伴來自破碎家庭、有藥物或行為問題等學生，圖為她跟學生進行藝術治療。（受訪者提供）

正生書院距離下周日（7日）停辦尚餘不足1周，不少師生已陸續「出村」，有決定留守到最後的教師梁寶儀慨歎，眼見她任教多年的正生書院即將人去樓空、新校舍未能善用，教職員更出現內部分裂，對正生會感到失望。

她更透露，其中1名已成年的女學生，在正生會建議下考慮繼續留在正生，自修報考明年文憑試（DSE），惟校監崔康常擔心在沒有教師及群體生活下，難以考好文憑試。

成年女學生考慮自修DSE 校監憂缺群體生活難考好試

正生會創辦人林希聖及前校長陳兆焯年初捲入串謀詐騙案，正生書院「暫停運作」消息於上月初公布，當時校內仍有約10名學生、20名教職員。而正生教職員自3月起「無糧出」，部分教職員已在5月率先離職。

已在正生任教14年的梁寶儀，正是選擇留守到本月7日的女教師之一。她接受本報訪問時坦言，「我對陳校長、林生感情深好多」，但她也認為二人「走灰色地帶」、涉嫌誤導市民捐款等行為，「也因為佢唔撥錢返嚟香港，咁好嘅學校咁就散」，令不少市民失望，她亦感到大為可惜、形容事件反智。

教師自言對陳兆焯、林希聖感情深厚 仍感可惜

她又提到一向教學生打掃、作文時，也會引用陳兆焯曾教的英文「finishing well」，如今再教新學員時，不禁想到「佢自己（陳兆焯）都做唔到」。

梁形容校內教職員已「分裂」成支持、反對林陳二人的兩派，部分女同事特別支持二人，料會繼續留在芝麻灣為正生會工作。梁老師則早已決定「陪到最後一日得一日」，但後來得悉正生會向學生及家長稱，只是停辦書院，正生會仍可提供戒毒服務，其中1名正生女學生本身無親人照顧、原定9月升中五，也正考慮留在正生，明年以自修生身份報考文憑試。

梁估計，正生會可安排在英國的教師為該名女學生「上zoom」，她本人日後也願意再回到正生為該女生溫習，惟上周發生校監遭阻止登船及進入女生宿舍一事後，「我都唔知我可唔可以安然返嚟」。

▲ 正生書院將於下周日（7日）起停運。（資料圖片）

教職員分裂 女職員曾阻校監登船見學生

校監崔康常說，連同今日（2日）「出村」的學生，大部分學生已覓得其他學校或院舍，僅餘上述女生未有定案，故他上周一（6月24日）欲進入正生女生宿舍，跟該名女生商討轉校，但被個別女職員阻止。梁透露，該名女生當日也有舉手表達希望「見校監」，同遭個別女職員阻止，稱須事前「問准家長」。

崔批評正生會建議反智，倘若「留喺正生個山頭」，缺乏群體生活，擔心難以考好文憑試。他形容該女生「有心應該讀到書」，但需要較好的學校氛圍、協助穩定情緒，現已為她覓得一間不錯的學校，但由於該學生已超過18歲，故仍需與她本人商討。本報曾向正生會行政總裁李國基查詢日後如何照顧留下來的學生、資金從何而來，以及正生會將以何種形式繼續運作等，至截稿前未獲回覆。

教育局回覆稱，已聯同其他政府部門為學生提供輔導、升學選項和其他適合安排，未有透露成功轉校或入住院舍人數。

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記者：馮琪雅