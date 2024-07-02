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屯門娜娜丨董幸兒結婚年半宣布做人母　晒孕照上圍勁升Cup

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 58 分鐘前

最後更新： 53 分鐘前

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「屯門娜娜」有喜訊！

「屯門娜娜」董幸兒去年1月宣布榮升人妻，震驚不少網民。雖然成為人妻，「屯門娜娜」亦不時晒出性感照，分享自己的動向。

不過近日她突然消失了兩個月，日前終於「上水」，並晒出多張自拍照，相中可見，「屯門娜娜」身形暴脹不少，就連上圍也明顯升Cup。

【屯門娜娜】人妻董幸兒騷事業線呻窮　公開求兼職：有冇老細請人

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營商之道丨支嚳儀自爆3年級學做生意賺錢　創業曾受盡白眼遇疫情迎難而上

宣布有喜

之後，她再分享一張磅重的照片，身高只有156cm的「屯門娜娜」，體重竟然有51.1KG。另一張相，見她挺着巨肚，還一臉母愛泛濫的樣子，並發文表示：「一世第一次體重上三位數 好驚之後嗰幾個月」似乎與老公迪康造人成功，恭喜恭喜！

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由街頭表演變直播主

「屯門娜娜」曾活躍於屯門公園，因在街頭唱歌大媽引發的躁音、舞蹈動作露骨等問題引熱議。後來因疫情，娜娜轉戰網上直播界做直播主，又開設社交網站貼濾鏡強勁的「靚相」，向KOL界進發。

2022年她更參加TVB《中年好聲音》成為節目焦點，當時「屯門娜娜」唱徐小鳳《風的季節》，不過她表現不理想，有鄉音之餘連歌詞都忘記了。

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