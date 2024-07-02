運動猝死｜中國17歲羽毛球小將　比賽時突倒地全身抽搐猝逝

【羽毛球/運動/猝死/心臟驟停/張志杰/羽毛球小將/抽搐/暈倒/黃金急救時間/搶救/失救/運動猝死】年僅17歲中國羽毛球小將張志杰日前在印尼比賽中，突然倒地抽搐猝死，過程直播被網民狠批當地醫護人員疏忽，未有在黃金急救時間內對張志杰急救。有醫生其後發文，指醫護人員不夠專業，錯過3個時間點導致他失救。

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綜合內媒報道，17歲中國羽毛球隊運動員張志杰上周日（6月30日）在印尼參加亞洲青年羽毛球錦標賽混合團體分組賽，於比賽期間突然倒地抽搐。從現場直播片段可見，當時張志杰發球後踉蹌倒退兩步，然後突然倒地抽搐數秒。其教練立刻欲上前查看，但遭當時坐在兩邊的裁判阻止，指有違比賽規則。教練和在場人士立刻呼叫醫護人員進場急救，惟現場吵鬧聲不斷卻未見有醫護人員進場。張志杰倒地期間曾掙扎站起來，約40秒後才有兩位醫護進場為他檢查和供氧。約2分鐘後才被抬上擔架床送院，期間醫護人員沒有為他進行任何急救動作。

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張志杰送院後搶救，延至晚上不治離世。亞洲羽毛球聯會及印尼羽協在同日晚上（6月30日）發聲明，表示當張志杰在暈倒後，在場的醫療人員立即到場，強調在2分鐘內把他送往醫院。另網上有流傳是張志杰姐姐指他是經過等待後才獲得急救，兩個說法有分歧。

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專家狠批醫護不專業

意外發生後，有不少醫生和專家發文批評場地醫護人員處理不當。浙大二院急診科副主任醫生盧驍發文表示，觀看張志傑病發時的直播影片後，指「這麼年輕的運動員猝死，猝死前有明顯抽搐」，很可能是惡性心律失常。盧驍亦提出現場的急救處理或不夠理想，「急救的關鍵就是醫療人員或者旁人第一時間判斷情況並且現場心肺復甦，拿到AED並且除顫，而不是把患者放到擔架上就走」。他強調，如當時醫護人員在送院過程中有一邊持續急救，「還是有不小的機率能夠搶救回來」。

現場錯過了3個救命環節

內媒《上游新聞》亦引述一位重慶某三甲醫院的急診科主任指，現場錯過了3個救命環節：

「第一，沒有第一時間去查看評估患者情況，0分27秒倒地後一直到1分07秒才有醫療人員入場；第二，現場沒有進行心肺復甦和AED除顫；第三，應該抓緊黃金4分鐘急救，然後是一邊做胸外心臟按壓，一邊搬運去救護車，可現場沒有做到。」

運動後猝死多與1病有關

事實上，運動後猝死，過去亦不時發生。本港心臟科專科醫生梁永雄過去接受訪問時便指,運動猝死可以定義為運動期間或運動後突然死亡，但與多數受訪者猜測不同，並非做太多運動，或沒有熱身就會猝死。一般猝死原因都跟隱性心臟病有關，如果本身患有心臟隱疾，做劇烈運動時心臟負荷過重，就有機會發生運動猝死。研究指，35歲以下的運動猝死多與遺傳性心臟病有關，而35歲以上的運動猝死則多與冠心病有關。

救人流程：

1. 確保現場環境安全

2. 檢查患者的清醒程度，在患者兩邊呼叫：「先生先生／小姐小姐！」

3. 如果患者無反應，應繼而擠壓兩邊肩斜肌

4. 向現場其他人尋救協助：「打999，同埋攞AED機嚟。」

5. 檢查呼吸，細心觀察患者胸口起伏；以不多於10秒，觀察患者有否正常呼吸；如無呼吸或不規律、非常慢，則要盡快施行心肺復甦法

心肺復甦法：

6. 於兩邊乳頭之間拉一條線和胸骨的交接點，先放一隻手掌根並張開手；另一隻手掌放於上方，兩手掌相疊，緊扣十指，手指離開患者身體

7. 手肘伸直令雙臂垂直，避免屈曲，向下壓5至6厘米

8. 每次按壓之後，確保胸部完全回彈

9. 避免按壓期間依靠在傷病者胸部上，整個過程掌根保持貼緊胸部

心肺復甦法：30下心外壓+2下人工呼吸，接壓速率約1秒2下，以15至18秒時間完成30下

人工呼吸：進行前需打開氣道，以正常呼吸氣量通氣入肺，每次通氣約1秒完成；把一隻手掌放在患者前額向下按，另一隻手以兩隻手指提起下顎打開氣道，幫患者通氣；用按額的手捏緊患者鼻翼，呼氣時要觀者患者胸部有否起伏。同時持續進行心肺復甦法，並盡快取得心臟去顫器（AED）：

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