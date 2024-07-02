世界最高墳墓｜珠峰融冰逾200具遺體暴露荒野　「綠靴子」遇難28年仍無人掩埋

▲ 「綠靴子」至今仍無人掩埋。

世界最高峰珠穆朗瑪峰（Mount Everest）每年吸引大批勇士嘗試登頂，由於珠穆朗瑪峰氣候相當不穩定，不少登山者魂斷登頂之路，永遠長眠在世界最高墳墓。外媒估計，由於歷年太多人嘗試登頂，全球最高峰聖母峰估計累計逾50噸垃圾，以及超過200多具遺體，如今隨氣候變遷、冰雪融化變薄，越來越多遺體暴露在外。

綜合外媒報道，自2019年起，尼泊爾軍方對喜馬拉雅山脈進行年度清掃行動，今年已從聖母峰、努子峰（Nuptse）、洛子峰（Lhotse）移除11噸垃圾、4具登山者的遺體以及1具骸骨。負責今年清掃行動任務的Major Aditya Karki少校形容，受全球暖化的影響，珠穆朗瑪峰上的積雪減少，遺體和垃圾變得越來越明顯。

自1920年代人類開始攀登聖母峰以來，累計超過300人在山上遇難，今年的登山季也有8人魂斷登頂之路。雖然發起救援行動，至今估計仍有200多具遺體未運下山，部分遺體留在原地，部分被冰雪覆蓋，更有遇難者因穿上色彩鮮艷的登山設備，成為登頂途中的路標，當中最知名的一具身穿紅色風衣，螢光綠登山靴的遺體，遺體的身旁散落兩瓶氧氣筒，登山者普遍稱他為「綠靴子」（Green Boots）。

外界普遍認為「綠靴子」的身份是1996年罹難的印度登山者Tsewang Paljor，他當年登頂時因與同伴失散，最後在暴風雪中顫抖而死，這次事故中包括他在內當年共有8人遇難，這亦是自人類攀登珠峰以來，其中一宗遇難人數較多的單次事故。

「綠靴子」遇難已經28年，由於他至今仍保持卷縮身體的狀態，沒有人見過他的遺容，也沒有人將他運送落山安葬。由於「綠靴子」陳屍的位置位於所有登山者登頂時都會經過的洞穴旁，「綠靴子」已成為登山者衡量與山頂距離的標示點，偶爾遇上雪量不足的天氣，登山者有時甚至必須踏過他的腳才能前行。

登山困難，救援隊伍要將遺體帶下山更難。據救援人員表示，要移走每具遺體需要多達8名人員，費用更高達數千美元至數萬美元。要把遇難者的遺體運落山，搜救人員必須花費數小時持斧頭鑿開冰層，或者用沸水融化冰層，有負責任務的雪巴人直言非常困難，「把遺體弄出來是一回事，把他們帶下山又是另一大挑戰。」

儘管如此，負責清掃行動的少校仍表示，救援任務是必要的，

我們必須盡可能把他們帶回來。如果我們繼續丟下他們，我們的山將會變成墳墓。

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