  • 31°C
香港時間 : 2024702日 (二) 11:10
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

世界最高墳墓｜珠峰融冰逾200具遺體暴露荒野　「綠靴子」遇難28年仍無人掩埋

休閒消費

發布時間： 21 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

「綠靴子」至今仍無人掩埋。

世界最高峰珠穆朗瑪峰（Mount Everest）每年吸引大批勇士嘗試登頂，由於珠穆朗瑪峰氣候相當不穩定，不少登山者魂斷登頂之路，永遠長眠在世界最高墳墓。外媒估計，由於歷年太多人嘗試登頂，全球最高峰聖母峰估計累計逾50噸垃圾，以及超過200多具遺體，如今隨氣候變遷、冰雪融化變薄，越來越多遺體暴露在外。

湊得輕鬆啲
追夢媽媽｜跳霹靂舞24載帶隊出戰亞運　40歲「Bgirl」港媽不停步：想成為模範

綜合外媒報道，自2019年起，尼泊爾軍方對喜馬拉雅山脈進行年度清掃行動，今年已從聖母峰、努子峰（Nuptse）、洛子峰（Lhotse）移除11噸垃圾、4具登山者的遺體以及1具骸骨。負責今年清掃行動任務的Major Aditya Karki少校形容，受全球暖化的影響，珠穆朗瑪峰上的積雪減少，遺體和垃圾變得越來越明顯。

自1920年代人類開始攀登聖母峰以來，累計超過300人在山上遇難，今年的登山季也有8人魂斷登頂之路。雖然發起救援行動，至今估計仍有200多具遺體未運下山，部分遺體留在原地，部分被冰雪覆蓋，更有遇難者因穿上色彩鮮艷的登山設備，成為登頂途中的路標，當中最知名的一具身穿紅色風衣，螢光綠登山靴的遺體，遺體的身旁散落兩瓶氧氣筒，登山者普遍稱他為「綠靴子」（Green Boots）。

外界普遍認為「綠靴子」的身份是1996年罹難的印度登山者Tsewang Paljor，他當年登頂時因與同伴失散，最後在暴風雪中顫抖而死，這次事故中包括他在內當年共有8人遇難，這亦是自人類攀登珠峰以來，其中一宗遇難人數較多的單次事故。

「綠靴子」遇難已經28年，由於他至今仍保持卷縮身體的狀態，沒有人見過他的遺容，也沒有人將他運送落山安葬。由於「綠靴子」陳屍的位置位於所有登山者登頂時都會經過的洞穴旁，「綠靴子」已成為登山者衡量與山頂距離的標示點，偶爾遇上雪量不足的天氣，登山者有時甚至必須踏過他的腳才能前行。

登山困難，救援隊伍要將遺體帶下山更難。據救援人員表示，要移走每具遺體需要多達8名人員，費用更高達數千美元至數萬美元。要把遇難者的遺體運落山，搜救人員必須花費數小時持斧頭鑿開冰層，或者用沸水融化冰層，有負責任務的雪巴人直言非常困難，「把遺體弄出來是一回事，把他們帶下山又是另一大挑戰。」

儘管如此，負責清掃行動的少校仍表示，救援任務是必要的，

我們必須盡可能把他們帶回來。如果我們繼續丟下他們，我們的山將會變成墳墓。

更多關於珠穆朗瑪峰的報道：

IB尖子登上珠峰志願成為醫科生　陳家希目睹遇難者遺體感震驚

【再登珠峰】曾燕紅闖珠峰為激勵學生　第三度登頂僅25小時50分創女性最快紀錄

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

氣候暖化 尼泊爾 山頂

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月02日 時間04:05）
急症室最長等候時間（07月02日 時間04:05）
方太入院丨方太尿道炎釀敗血症再染RSV成肺染　女兒發長文斥私立醫院拒收症不道德
方太入院丨方太尿道炎釀敗血症再染RSV成肺染　女兒發長文斥私立醫院拒收症不道德
巴黎奧運｜Kakao Friends X置富Malls 4大商場萌爆健兒運動會投入奧運狂熱
巴黎奧運｜Kakao Friends X置富Malls 4大商場萌爆健兒運動會投入奧運狂熱
反應熱烈│KFC緊急叫停優惠　買一送一獨食餐全綫售罄
反應熱烈│KFC緊急叫停優惠　買一送一獨食餐全綫售罄
「賈名媛」邱芷微答應男友求婚　未婚夫陳志忠曾患癌不離不棄
「賈名媛」邱芷微答應男友求婚　未婚夫陳志忠曾患癌不離不棄