外遊揭秘︱同艙待遇大不同　資深空姐揭商務艙暗地分3大等級1類人可獲優先服務

▲ 空姐揭商務艙暗地分3大等級，1類人可獲優先服務。

【親子遊/飛機位/最差飛機位/經濟艙/商務艙／空姐】以為升級商務艙待遇就一定好？但其實待遇都大不同，一名資深空姐早前在社交網上載短片，原來商務艙有潛規則，空姐暗地裡會將商務艙的客人分3個等級，那究竟3個等級有什麼不同待遇呢？

最新影片：

一名資深空姐早前於TIKTOK上載影片，她表示一般而言商務艙的客票分為三種購買方式：一為「臨櫃升等票」，即原為經濟艙機位超賣時獲得升級至商務艙；二為「員工優待票」，即公司員工出差機票，機票會有特別標示；三為「高卡客貴賓票」，她以華航為例就有分金卡、翡翠卡、晶鑽卡等，後者價值最高。

親子遊︱VIP乘客優先服務

驟眼看好像沒有什麼特別，但其實空姐會優先詢問某些乘客想吃餐點，而這乘客就是最高價值的「高卡客貴賓票」這類VIP乘客，確保對方能食到想食的餐點，在航空公司的角色，VIP乘客代表著有較高貢獻。

影片引起網友熱議，紛紛留言：「果然錢多是老大啊」、「一直以為是從最前面照順序問...」、「難怪我總是最後取餐，要咖啡還給我白開水」等。

該空姐也補充說如果飛機上沒有特殊顧客，詢問餐點的順序就是由前到後或後到前，不會有太大分別，但如果是累積飛行里數換取機票的乘客，其機票上也不會有特殊標記。

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帶BB坐飛機 空姐分享3大揀飛機位

而帶BB坐飛機也是父母的一大煩惱，早前就有空姐接受訪問時分享3大揀飛機位秘訣提醒最差位置喺中間，雖然不少人為了慳錢，也會讓航空公司自行分配座位，不過仍有部份乘客為了坐得舒服，自費優先揀選座位，不過原來揀位也有秘訣。來自英國途易航空（TUI Airways）的Tara在接受訪問時，分享了3個揀選飛機座位的秘訣。

1.後面座位非是最好

很多人以為坐在飛機後方，就能得到較多的空間，坐得比較舒適，實際上這方法只有機組人員使用飛機中間的通道下機時，才會有用，否則此說法並不成立。

2.最差位置第11行

飛機第11行（中間位置）是所有座位中最差的位置，尤其是11A/F，原因是機上供應物品來到此位置時，有機會已經派完，因此Tara表示，如果想買飲品或食物，坐前或後的位置更理想。

3.最佳位置為4C

機上最舒適的位座位其實是4C，於機內稍前位置，原因是4C雖靠近走廊，但不會過前，且離洗手間近，旁邊也不會有人排隊或暈到臭味。

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經濟艙3大最差座位

另外，以往也有空中服務員分享過乘搭經濟艙時，3大最差位置。

1.每排中間的座位

靠窗的座位可以欣賞風景，也有一面牆可以靠著休息，而近通道位置則可以方便出入，且有較多空間伸展雙腳，惟中間的座既看不到窗外風景，也沒有多餘的伸展空間，因此大家揀座位時應要避開此位置。

2.倒數第二排

雖然不少人喜歡坐後排位置，但當飛機遇上氣流時，機艙最後的位置受到的影響最大，加上座位靠近洗手間，容易被開閂門聲音影響休息，而且機尾位置有機會在最後才獲發食物和飲料。

另外，尾二排位置不及最後一排，擁有較多空間傾斜座椅，要顧及後面仍有乘客，變相即使同處於後排位置，但缺點卻是最多。

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