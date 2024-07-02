校長專欄︱突破自己做不敢做的事　校長勉勵畢業生：編寫個人經典故事

▲ 陳瑞良校長希望，學生尋求突破，超越自我，走勇敢的路，編寫自己人生的經典故事。（作者提供）

天神創造無數生命，凡有生命的物種，那管是鳥獸蟲魚，不管是行走地上、拍翼天際，還是潛遊深淵，大家走的每一步都是「向前」的。

最新影片推介：

左三年，右三年，原來我們已來到了別離時。烈日炎炎，白雲依依，我們相識在浪漫無猜的時代，如今已是我在學校認識中最老的「朋友」。再回首這個青蔥階段，樓層的散步長廊，教室的少年筆耕，操場的活力無限……「你們」的蹦蹦跳跳，跳過了花崗岩上的格子，也走過了日曆上的春秋。我大概不是最好的老師，因為我並沒有教導所有的「你們」考得第一名。《荀子．勸學》：「不積跬步，無以至千里；不積小流，無以成江海。」我只是希望「你們」擁有每天超越自己一點點的拼勁。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2



往前走的青春階段，那裏是未知的花花世界，又是歡樂與哀愁的召喚。「你們」會徘徊在隱藏危機的荊棘中，幽深如謎的峽谷裏。縱然如此，但「你們」也要：「向前」。我國有一位九十多歲的著名演員——游本昌先生這樣說：「人生最有意思的不是抵達終點的那一刻，而是你向前的每一步。」如果遇到問題時，且別要怪東怪西，推三搪四，應當先想想對策，思考自己如何做得更好，做一個能夠承受生活風雨的人，這便是「你們」進化心志成熟的方程式。



美國的畢菲特先生也曾說過一句話：「做你沒做過的事叫『成長』；做你不願意做的事叫『改變』；做你不敢做的事叫『突破』！」「你們」的今天要比昨天進步，明天也要比今天進步。同學們！要趁「你們」的故事正在開始的時候，尋求突破，超越自我，走勇敢的路，編寫自己人生的經典故事。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】