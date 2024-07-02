升呢人母︱陳彥行驚爆秘密生B親力親為照顧　行姐3歲女兒生父成謎

▲ 「行姐」陳彥行被爆早已秘密生B！

現年47歲的「行姐」陳彥行，自出道以來鮮有緋聞，平日在社交網也未見有「放閃」，但就驚爆行姐已榮升人母，育有一位3歲大的女兒！

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陳彥行被爆已為人母

有爆料人向媒體提供行姐在幼稚園門外等候的相片，相中的行姐身型發福不少，並與家長們有講有笑，而行姐也被指不時參與校內親子活動，親力親為照顧女兒。

爆料人指行姐的女兒剛在小組班畢業，而行姐女兒就讀的維多利亞國際幼稚園及幼兒園，每年學費近港幣11萬元。

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陳彥行曾與鄧兆尊傳緋聞

行姐樣貌標誌兼擁有出眾身材，在1996年起開始受力棒，曾與傅明憲、曹眾、彭子晴、姚瑩瑩被捧為「無綫五美」。行姐曾在《皆大歡喜》中的潑辣三姑娘「金日」而令觀眾留下深刻印象。

行姐在2006年與TVB結束12年賓主關係，其後曾與亞洲電視簽下部頭合約，又曾任香港數碼電台數碼一台主持人。

行姐過往曾與《皆大歡喜》拍檔鄧兆尊傳緋聞，她早已回應對男方沒有感覺。而行姐平日在社交網也只是分享與愛犬的合照為主，似乎與自己的另一半相當低調。

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