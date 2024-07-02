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香港小姐丨林鈺洧懶理與馬清揚緋聞　晒水着心情靚爆【多圖】

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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林鈺洧心情未受緋聞影響，騷水着照派福利。

前港姐冠軍林鈺洧（Denice）早前被爆出秘撻錢慧儀前夫馬清揚，報道指二人一星期有數天在中環撐枱腳，又不時一同出席朋友聚會，又指林鈺洧經常出入馬清揚位於山頂的豪宅，似乎關係不簡單。

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馬清揚讚Denice好女仔 

Denice一直沒有為此回應，不過馬清揚回覆傳媒指自己與對方慈善場合認識，讚對方是好好、好純品的細路女，希望大家給空間對方。他又否認拍拖，稱自己目前單身，女方亦是事業為重，二人只是正常來往。

為緋聞暫避風頭？

Denice日前原本獲邀出席好友賴彥妤香薰工作室的開張活動，最終沒有現身未知是否為與馬清揚的緋聞而暫避風頭。

Denice被爆秘撻錢慧儀前夫馬清揚。

晒水着心情靚爆

但她則有在社交網分享動向，上載多張早前拍攝節目的花絮照，並留言：「七日六夜的濠玩下水禮拍攝連續兩個星期六播出啦～Post返少少靚相記錄下先記得每日同一班俊男美女開工心情大靚😍希望大家鐘意啦～」

相中可見，她大晒水着更展出白滑長腿，見Denice拍攝得非常開心，加上日前她亦有現身TVB高層樂易玲的生日派對，見其心情大靚，似乎沒有為緋聞感煩惱。

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更多林鈺洧靚相：

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