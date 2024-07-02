育兒心得︱男童玩遊戲輸不起情緒激動哀嚎不已 導師三步化解轉哭為笑

▲ 對於小孩來說，得不到或輸不起而哭鬧很常見。

客廳裏忽然傳來姨甥孫淒厲的哭聲，並哀嚎不已。我立即奔往查看發生了何事。原來他正在與媽媽玩大富翁遊戲，卻屢次擲骰子都買不到想要的地塊，因此感到十分沮喪和不甘心。看着他如此悲傷的樣子，我沒有即時規勸他，因為知道在孩子情緒激動時對他說教，並不會有甚麼作用，倒不如先讓他宣洩情緒，待冷靜下來後再讓他解釋事情因由，了解他需要甚麼，然後看看可以怎樣輔導他。

經過初步了解狀況後，我決定加入他們的遊戲，並要求和孩子同組一起玩，希望陪伴他度過這個小小的挫折，並在遊戲過程中給予適當的鼓勵和指導。在大富翁中成為大贏家的關鍵在於買地、蓋房和收取罰款等目標。

孩子此時正陷入買地的焦慮中；他買了兩塊地，只差最後一塊才能蓋房，故將所有金錢和精力都集中在爭取這最後一塊地上，但卻事與願違。他不明白世上並非所有事情都能如願，爭取也不一定可以得到，加上固執的性格和情緒不穩定，令他以哭聲來表達不滿。

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對於小孩來說，得不到或輸不起而哭鬧很常見。許多家長會故意讓孩子獲勝，或盡量滿足他們的要求，想要甚麼便買甚麼，希望讓他們感到快樂。久而久之，孩子便常以哭鬧去爭取他們所要的東西，這樣非但無法讓其從失敗中學習，也無法令其正視現實，甚至養成不良的價值觀及行為。

我告訴姨甥孫：要買到心儀的地塊確實需要運氣，即使買不到，也不需過於執着；倒不如嘗試購買其他地塊，也可通過收取租金或罰款來獲取利潤。他聽從了我的建議，成功購入其他地塊並獲得罰款收入，很快便露出燦爛的笑容。

通過這場遊戲，希望孩子能明白在生活上無論是勝利或失敗都是學習的機會。大哭大吵大鬧並不是解決問題的方法。重點是要保持開放、靈活的心態，並要隨機應變。這樣不僅能享受遊戲的樂趣，也能培養更健康的心智。

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