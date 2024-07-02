千帆過盡丨患白血病腦瘤受盡病魔折磨　向太以自身經歷勉勵：必須學會站起來

▲ 向太以自身經歷勉勵一眾女性！

向華強太太陳嵐4月於家中浴室滑倒，大嗌救命半小時後才有人理會，大腿骨斷裂的她入院做手術，正康復中的向太不時於小紅書拍片跟網民互動。

日前向太上載短片大談身體狀況，一身粉紅打扮的向太精神不錯，對於網民送上關心，向太稱收到晒：「前段時間呢，我真的是不小心啊！受了傷……」，更感謝閨蜜對她的關懷。

向太陳嵐家中浴室滑倒不敢報警 大腿骨斷裂送院畫面曝光

▲ 向太不時拍片分享近況！（小紅書截圖）

向太：每次都是從生死線掙扎回來

向太稱這些經歷只是一點小意外，更細訴過往的人生低谷，她說：「人生的路不會一帆風順的，從我自己的經歷來看，其實這次對我來講，只是我一路走來的一點小意外啊！因為它跟我之前從小到大的那些白血病啊、腦瘤啊，來比它真的是一個小意外，其實我經歷過幾次了，不止白血病跟腦瘤，就是每一次都是從生死線掙扎回來的。」



之後在旁的導演大爆向太手臂裝了鋼板，「對！就是腹膜炎，也是急救回來的，就是很多很多事啦！我真的希望我的故事能夠激勵那些『正處在人生低谷的女性』，我想對所有的閨蜜們說：『在生活中我們可能會跌倒，但我們必須學會站起來』，不要害怕，因為在失敗中獲取教訓，將是你前進道路上，『最寶貴的財富』。」

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患腦瘤致又肥又腫

6歲時陳嵐曾患上白血病，幸而找到合適骨髓，才得以保住性命。不過早年向太陳嵐患上「腦下垂體腫瘤」，她曾自揭此段患病經歷：「突然間又肥又腫，在一個星期之內我的肚子好像9個月大了，要生的樣子。」

直到某次助人善舉下，認識了一名腦科權威醫生，意外地救了自己一命，當時醫生看到向太的病歷後，認為她的情況需立即動手術，若腫瘤壓到眼神經影響視力，屆時醫生就再也救不到她。向太跟老公向華強商量後，最終決定接受手術，而手術也很成功。

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