  • 30°C
香港時間 : 2024702日 (二) 19:08
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

育兒心得︱移民英國後上課形式不似預期 港媽安排子女放學後狂操補充練習

育兒資訊

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

港媽移民英國後發現上課形式不似預期。

上個月去了英國一趟探訪親戚及朋友，旅途中認識了幾位來自不同地域，包括香港及日本的家長，與他們閒談時往往離不開子女教育，他們大多會談及有關選擇學校及學習內容等問題。初到英國時，他們爭着為子女報讀心儀的學校，但由於學位有限，很多時都無法如願，惟有無奈地接受安排。

我的姨甥女更因此上演了「孟母三遷」的一幕，為兒子特意舉家搬到目標校區居住。另一位朋友的兩個女兒卻要分別就讀不同學校，一個返校只需5分鐘，另一個則需花15分鐘車程。

湊得輕鬆啲
追夢媽媽｜跳霹靂舞24載帶隊出戰亞運　40歲「Bgirl」港媽不停步：想成為模範

此外，他們大都對英國教育制度不甚了解，縱使他們事前做了資料蒐集，但實際上課的形式及內容就不符合預期。例如，他們覺得學校上課太輕鬆，沒有功課，不知道子女在學校學了些甚麼，老師只說孩子表現很好等。他們深信要讓子女將來考上好的中學，需要從小用功，不能鬆懈。所以，放學回家後便會給子女做練習，就如以往在香港一般。

其實，作為輔助教育，家長們可以好好利用放學後的時間，讓子女以興趣為本，從遊戲中學習。我也明白家長不一定懂得用甚麼方法或從何入手。用我的姨甥孫為例：他喜歡醫學知識，父母可以給他提供相關的書本，並與他一起進行角色扮演，或者自製一些教具。

即睇英國大學排名

點擊圖片放大
+9
+8

此外，我們還可以從生活中尋找素材。最近姨甥女要參加音樂表演，我提議她讓兒子擔任司儀，介紹媽媽出場，讓他主動參與其中。這個平時不愛寫字的小朋友，聽到這個提議後，興高采烈地寫下了講稿內容，還加入了自己的想法。雖然他只有6歲，很多字仍不懂，但覺得這件事很有趣，所以再沒有出現以往的「手痛」和「好累」等藉口。

家長們在這個新環境下，每天不用再為功課和考試壓力而影響親子關係。希望家長也能好好提升自己，學習採用不同的方法來引導孩子吸收知識，這不是比單純的做練習更有意義和效果嗎？

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

撰文 : Miss Agnes  語言及藝術導師

中小學教育 英國 育兒心得

最高瀏覽

反應熱烈│KFC緊急叫停優惠　買一送一獨食餐全綫售罄
反應熱烈│KFC緊急叫停優惠　買一送一獨食餐全綫售罄
急症室最長等候時間（07月02日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月02日 時間16:05）
突發意外｜7歲兒童泳池溺斃　屯門一酒店意外出事
突發意外｜7歲兒童泳池溺斃　屯門一酒店意外出事
乳癌治療｜患HER2型乳癌治療費高達80萬　基層媽媽悲嘆：點解有藥無錢醫？
乳癌治療｜患HER2型乳癌治療費高達80萬　基層媽媽悲嘆：點解有藥無錢醫？
升呢人母︱陳彥行驚爆秘密生B親力親為照顧　行姐3歲女兒生父成謎
升呢人母︱陳彥行驚爆秘密生B親力親為照顧　行姐3歲女兒生父成謎