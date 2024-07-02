育兒心得︱移民英國後上課形式不似預期 港媽安排子女放學後狂操補充練習

▲ 港媽移民英國後發現上課形式不似預期。

上個月去了英國一趟探訪親戚及朋友，旅途中認識了幾位來自不同地域，包括香港及日本的家長，與他們閒談時往往離不開子女教育，他們大多會談及有關選擇學校及學習內容等問題。初到英國時，他們爭着為子女報讀心儀的學校，但由於學位有限，很多時都無法如願，惟有無奈地接受安排。

我的姨甥女更因此上演了「孟母三遷」的一幕，為兒子特意舉家搬到目標校區居住。另一位朋友的兩個女兒卻要分別就讀不同學校，一個返校只需5分鐘，另一個則需花15分鐘車程。

此外，他們大都對英國教育制度不甚了解，縱使他們事前做了資料蒐集，但實際上課的形式及內容就不符合預期。例如，他們覺得學校上課太輕鬆，沒有功課，不知道子女在學校學了些甚麼，老師只說孩子表現很好等。他們深信要讓子女將來考上好的中學，需要從小用功，不能鬆懈。所以，放學回家後便會給子女做練習，就如以往在香港一般。

其實，作為輔助教育，家長們可以好好利用放學後的時間，讓子女以興趣為本，從遊戲中學習。我也明白家長不一定懂得用甚麼方法或從何入手。用我的姨甥孫為例：他喜歡醫學知識，父母可以給他提供相關的書本，並與他一起進行角色扮演，或者自製一些教具。

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此外，我們還可以從生活中尋找素材。最近姨甥女要參加音樂表演，我提議她讓兒子擔任司儀，介紹媽媽出場，讓他主動參與其中。這個平時不愛寫字的小朋友，聽到這個提議後，興高采烈地寫下了講稿內容，還加入了自己的想法。雖然他只有6歲，很多字仍不懂，但覺得這件事很有趣，所以再沒有出現以往的「手痛」和「好累」等藉口。

家長們在這個新環境下，每天不用再為功課和考試壓力而影響親子關係。希望家長也能好好提升自己，學習採用不同的方法來引導孩子吸收知識，這不是比單純的做練習更有意義和效果嗎？

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