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張進翹品酒有新發現　Mansonvibes預告岀新歌與「浪」有關

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 3 小時前

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Mansonvibes張進翹預告將推岀新歌。

曾參加ViuTV節目《全民造星III》的張進翹（Mansonvibes）即將有新搞作，近日到淺水灣The Pulse的Kindhood岀席加州葡萄酒月活動，他於活動上分享對喝酒的看法，並透露其近況。

今年活動主力探討加州葡萄酒的永續發展，並設有品酒、分享及手工藝品製作環節。Mansonvibes分享他的發現，「在此發現了一款很特別的酒，是以一個畫家的畫成為其標記。我覺得除了味道以外，美術的風格也很重要，所以酒是一種全面的享受。」

【QUEST?ONS】張進翹拍MV化身衝浪人　Manson︰用音樂對抗黑暗

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去沙灘適合飲酒

Mansonvibes認為去沙灘很適合喝酒，談到沙灘自然令人聯想到海浪，亦正正跟其新歌有關。

他表示：「最近忙於製作一首新歌，主題就是浪。浪有兩個意思，一是海浪，二是去浪。」同時Mansonvibes覺得：「自己很需要放鬆，很需要去聽浪聲，接觸大自然，所以就寫了這首歌送給自己。希望大家聽到這首歌時都會去享受生活、享受當下。」新歌預計將於七月中推出。

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