破冰合作︱夥陳淽菁開咪鼓勵同行者　陳淑蘭感懷身世盼助無依長者

▲ 陳淽菁和陳淑蘭關係破冰後，合作主持港台新節目《她.他.它》發放正能量。(曾耀輝攝)

人生得一知己實屬難得，一對朋友經歷長達20年的誤會後，能彼此放下芥蒂，再發展成有如家人般的拍檔關係，就更難能可貴。

曾在網台節目大爆當年反面的陳淽菁（前名陳芷菁）和陳淑蘭（蘭子），彼此冰釋前嫌，上月起合作主持香港電台新節目《她‧他‧它》發放正能量，兩人透過訪問細訴當年與今日的友情。

兩人合作主持電台節目的契機源於一次「破冰」後的飯局，席上蘭子向淽菁提到：「我覺得跟你一起做節目會好好聽！」

▲ 早前兩人在伍仲衡，周國豐主持的網台節目大爆當年反面原因。(Facebook)

剛巧飯局過後，蘭子就收到港台通知正進行節目改革，原由蘭子主持的《開心日報》將要取消，同時打算將她調到另一新節目，跟另外兩位女主持合作，當時蘭子未有多想，隨即興奮得向電台方面提議︰我想請陳淽菁一齊做節目！

合作發放正能量

蘭子形容當時電台高層聽到建議後呆一呆並問道︰「陳淽菁肯不肯應承？」蘭子就一口答道︰「只要我開聲，她就會肯！」最終最然成事。

對於蘭子盛情邀請，淽菁表示︰「我覺得我前世應該欠咗佢，所以當我收到蘭子的邀請，我不知道點解會一口答應。」淽菁不少朋友都覺得她已經有很多工作在身，但她就形容今次合作是一個「奇遇」，可見兩人感情比以往更為深厚緊密。

「人到達下半生，錢依然要搵，但要搵錢搵得有良心，所以希望做一些功德。」蘭子說道。她認為疫情過後，很多香港人都頗為鬰結，不少人患上情緒病而不自知，她們關心的問題可說「老少咸宜」，例如中年人更年期、老人家面對晚年生活、青少年學業就業等。

節目《她.他.它》透過邀請名人、素人、專業人士打開心扉，分享各自人生所遇到的困難和挑戰，以及處理問題的方法，讓每一位遇到難題的聽眾明白有同行者兼「有氣可唞」，希望發揮正能量為聽眾打打氣。淽菁補充︰「不論是名人或素人，他們所分享開心或悲哀的故事，都令到整個節目變得相當精采豐富，而且聽眾可以聽着蘭子的笑聲笑住瞓。」

▲ 蘭子獲通知主持新節目後，即時力邀芷菁加盟合作。(曾耀輝攝)

蘭子不再戀愛腦

陳淑蘭於1988年《香港小姐》勇奪亞軍兼最上鏡小姐後正式出道，當年香港笑片大行其道，蘭子自出道以來拍下多齣喜劇，直至90年代中開始減產，輾轉專注於電台工作。她強調︰「我好不喜歡工作，識我的朋友都知我懶到不得了！」

她憶述當年父親過身後，自己的情緒不穩，加上崇尚愛情至上，當導演高志森邀她演出《家有囍事》時，她隨即問道︰「拍完這部戲我會紅嗎？」高志森回答：「會！」蘭子卻表示：「我不拍了！」

她解釋道︰「當時我的另一半都是圈中人，如果當時我得到事業和名聲，我就會失去愛情。」當然最後她敵不過高志森的邀請，才成就了戲中經典的「金絲雀」一幕。

她認為自己偏好遊戲人生。「雖然我將近60歲，但仍然好低能，擁有『young soul』。」她自覺好幸運，因為這份「young soul」，會有好多理性善良的人從旁保護自己。

當年擁有一夥「戀愛腦」的蘭子，現時單身，她透露已有5年未有拍拖，認為已沒有如以往般恨戀愛。「我覺得人生未必能夠找到真愛，現時沒有人能夠令我有如飄上雲，或心跳加快的感覺，所以我就不走拍拖戀愛這條路，一切順其自然即可。」

▲ 陳淽菁形容自己在節目中是「菁秘書」，蘭子則是「陳總」。(曾耀輝攝)

淽菁感激兩位巨星

大眾眼中的陳淽菁，向來專注於電視台的工作，直至2017年毅然離開工作多年的TVB，她離巢後一直身兼多職，除了開設學校和經營美容院等生意，更參與劉德華和成龍的電影幕後製作。「我好感謝劉德華，給予我機會加入其電影公司負責編劇、電影發行等的工作，劉德華先生是一個會將你訓練成各方面都識的人，當我跟他學習電影各方面的工作後，成龍大哥就請我到他的公司工作，我好感激兩位前輩給我機會，看到一個更大的娛樂圈。」

淽菁形容自己是一個不怕辛苦的人，自己經常希望跳出舒適圈，並要求每天的工作都要有進步。她又不忘感激TVB給予參與不同節目的機會。「TVB對我太好，多年來成就了陳淽菁，但我在TVB的工作一直停滯不前，缺乏一個讓我進步的空間，所以就決心離巢發展。」

陳淽菁為TVB效力期間拍過不少經典劇集，如《天地男兒》，《壹號皇庭》等至今仍為人津津樂道，她表示︰「內地觀眾好得意，我到中山、廣西等地工作時，不少當地人仍然提起我剛入行《天地男兒》中的演出。」

淽菁指自己仍有戲癮︰「只要有適合的角色，我都會接拍。」較早前ViuTV和澳門電視台曾邀請她拍劇，但因檔期問題而推掉。芷菁又表示希望多參與內地的劇集，藉此向一些內地演藝前輩學習。

現時她既身兼禮儀導師，又有為各類型大騷擔任司儀，有鑑於此，她表示︰「若有機會參演劇集，角色都會專注於正氣的角色上。」

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心願開老人院

雙陳同樣於下月生日，問到兩人的生日願望時，她們都各有所想。蘭子2021年，才得知自己3個月大時，被親生父母遺棄，而領養她的養父母都較為年老，所以蘭子一直好喜歡老人家，有時更會在街上靜靜看着街上的長者。她有時目睹一些老人家堪坷的遭遇會感到很心痛。

蘭子說道︰「上天注定一對年老夫婦領養我，令我對老人家特別關心。我下半生最想開一間老人院，獨居長者好寂寞，如果能夠有一間好像內地規模的老人院，一班老友記互相照顧，為他們提供安享晚年的地方，正正是我想做到的。」

而淽菁只希望透過她的工作，可以幫到更多的人，又希望自己在每一天都能夠有所進步。

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