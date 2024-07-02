親子遊機票｜HK Express飛冲繩$208起　樂桃航空飛大阪低至$440

▲ 兩大廉航推出日本機票優惠，HK Express飛冲繩$208起，樂桃航空飛大阪低至$440。

【平機票/機票優惠/HK Express/香港快運/樂桃航空/日本旅遊/日圓/日元】日圓貶值，每百日圓兌港元4.83算。吸引不少港人一家大細去日本旅行。香港快運（HK Express）和樂桃航空（Peach Aviation）均推出日本機票優惠。HK Express飛冲繩單程只需$208起，來回連稅$1,107起；樂桃航空飛大阪單程$440起，$1,339起，即睇優惠詳情！

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HK Express來回沖繩$1,107起

HK Express推出限時優惠，單程飛沖繩只需$208起，來回最平$1,107起，出發期至明年3月中，橫跨紅葉季、聖誕、跨年和櫻花季。不過要留意，以上價錢只包一件隨身物品，未包手提及寄艙行李費。

HK Express機票優惠詳情

航點：沖繩

預訂日期：即日起至7月3日（23:59）

旅遊日期：2024年8月25日至2025年3月14日

『輕便飛』來回票價低至港幣416:包括一件隨身物品

『經濟飛』來回票價低至港幣516:包括一件隨身物品及一件登機行李

預訂網址：【按此連結】

樂桃航空來回大阪$1,339起

同樣是廉航的樂桃航空亦推出快閃優惠，適用於Simple Peach和Value Peach兩種票價，其中Simple Peach單程飛大阪（關西）只需$440起，來回連稅最平$1,339起，包2件合計7kg以內的手提行李，託運行李每件$270，出發由今年8月至10月底。

樂桃航空機票優惠詳情

航點：大阪（關西）

預訂日期：即日起至7月4日（23:59）

旅遊日期：2024年8月1日至2024年10月26日

香港至大阪（關西）航線單程港幣440元

預訂網址：【按此連結】

日圓貶值｜日圓兌港元跌穿5算 一文看清20間找換店+銀行最新匯率

消委會6款4星或以上行李喼名單

一家大細去旅行，一個堅固、性價比高的行李箱當然不可或缺。消委會早前測試市面15款行李箱，比拼耐用和化學安全程度，當中6款獲得4星或以上總評，MUJI無印良品等熱門品牌都有上榜，即睇詳細名單！

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外遊防盜5大貼士

Quotezone.co.uk行政總裁Greg Wilson曾在網站表示，很多旅客不知道一些越受歡迎的地區，犯罪率就越高。因此，他分享以下安全提示，提醒大家保持警惕。

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