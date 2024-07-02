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腸阻塞丨30歲OL便秘2星期口中驚吐排泄物　揭內臟筋膜全黏腸道嚴重阻塞

都市病

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 10 分鐘前

最後更新： 8 分鐘前

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【腸阻塞／便秘／子宮肌腺瘤／婦科疾病】排泄物竟然從口而出？台灣一名30歲OL因久坐常感腰痛，求醫揭體內竟藏有子宮肌腺瘤，於是需要緊急進行手術，惟手術後卻出現連續2星期便秘，有一天更從口中吐出排泄物。醫生為她檢查後，發現女病人的腸道嚴重阻塞，其後經醫生找出位置，並施以按摩後，情況才得以改善。

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台灣節目《醫師好辣》日前以病人手術後發生的狀況為主題，其中一位嘉賓物理治療師葉懿昕，便分享了一名患有子宮肌腺瘤的女病人術後情況。葉懿昕指，該名30歲的女病人是一名OL，因常常感到腰痛，於求醫時發現體內長有子宮肌腺瘤，而由於肌腺瘤很大，於是女病人便聽從醫生建議，馬上做切除手術，惟之後卻出現「便秘」嚴重後遺症：

女病人肌腺瘤很大，就動了一個手術，開在骨盆腔這邊，回家以後已經有兩個禮拜都沒有大便...後來更從口中吐出糞便。

葉懿昕表示，女病人手術後因腹脹變得難以進食，而且只要多吃一點就會想作嘔，有一天她半夜因肚痛到急症室，而且她還吐出咖啡色、像大便的東西。當時醫生幫那位女性檢查大腸，發現大腸裡全是大便，於是開了軟便劑給她。女病人在順利排便後回家，但後來又便秘5天，醫生於是建議女性病人去復健科治療。

葉懿昕解釋，女病人的便秘成因其實是開刀後有「疤痕沾黏」情況，即皮膚、筋膜、內臟筋膜全部沾在一起，所以腸子便好像被「綁實」、動不了，令腸塞愈來愈嚴重。葉懿昕指，後來通過為女病人找出塞的部位，再按摩腸道，才令女病人便秘情況大有好轉。

腸阻塞5大警號

台灣腸胃科醫生鄭泓志曾表示，所謂「腸阻塞」是指腸道內有部分位置或完全受阻塞，令食物、液體和氣體無法正常通過消化系統；當出現腸阻塞時，腸道仍會嘗試透過正常蠕動，以推動裡面的食物和水分通過阻塞點，但當食糜無法通過阻塞點時，就會在阻塞處增強蠕動、嘗試克服，過程中腸道內的氣體和液體會強烈地被擠壓和移動，並導致腸道不正常擴張，進而產生較明顯的腸鳴。

醫生提醒大家，當出現異常腸鳴，並持續超過1個月時，若伴隨以下5種不適感，有機會是身體發出嚴重腸胃問題的警號，建議馬上就醫：

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