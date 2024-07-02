掟彩虹擲界｜NAMCO擲彩虹封銀兼出大電視判斷　網民讚專業：堅過英超VAR

▲ NAMCO有顧客擲彩虹疑似中藍圈出界，NAMCO封銀出動大電視判斷免爭拗。

【擲彩虹/NAMCO/室內遊樂場】擲彩虹遊戲經常因判奬惹爭議，部分更尋求執法部門協助。近日，有網民表示，大圍有一連鎖室內遊樂場為免爭拗，特別出動大電視判獎免拗，儼如便捷版「VAR」，網民稱專業得「勁過人哋睇角球」。

最新影片︰

NAMCO擲彩虹｜職員封牌加大電視判斷

近日有網民在facebook上傳一段影片，分享在大圍圍方NAMCO室內遊樂場擲彩虹時，員工對於賽果判斷的專業程度令他大為欣賞，不禁大讚「堅過英超VAR」！從影片中可見，有顧客玩擲彩虹遊戲時，將銀仔擲中藍色內圈，不確定擲界與否。

負責遊戲的職員見狀，隨即暫停遊戲，並以透明膠盅蓋著中獎區域和代幣，尤如電影《賭神》「封牌」一樣，再運用裝有攝錄鏡頭的透明長方盒放在代幣上方，同時連接着電視屏幕畫面，將中獎位置放大，整個過程超級認真，雖然最終按大電視顯示，銀仔的確擲界沒有中獎，但這種專業裁決精神不禁令網民在facebook發文大讚，指「Namco的封牌上訴，真係堅過英超VAR！」

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NAMCO擲彩虹｜網民讚專業：勁過睇角球

不少網民看過影片後，除了大讚員工非常專業，亦有笑言「真係第一次見」、「差啲以為係骰盅，以為佢cup咗落去之後會起勢咁搖」、「我個腦係咁響起……中底界，中頂界…繼續努力…真係好專業」及「勁過人哋睇角球」。有網民就將NAMCO與美國冒險樂園對比，大讚NAMCO「夠公道」、「起碼好過冒險XX」，但亦有網民指：「其實廿年前冒險樂園都已經咁做，當時大埔中心舊鋪已經有用cam直駁電視」。

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