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翻版Lisa｜17歲炸雞檔美少女激似BLACKPINK Lisa　一夜爆紅惹民眾蜂擁「追星」

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 8 分鐘前

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Kulthida擁有嬌小的身形、四肢幼長，她的五官十分精緻，當中尤以大眼睛及豐厚的嘴唇與Lisa的「神複製」。

早前內地一名網紅因為酷似周杰倫，舉行的內地巡迴演唱會最貴門票叫價達4千元，有價有市，掀起一陣陣熱話。而泰國一間小食店最近亦門庭若市，原因是當中的一名店員激似韓國天團「BLACKPINK」的Lisa，她工作的照片在網上被瘋傳，亦有人親身探店希望一窺究竟，令小食店門前非常熱鬧。

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翻版Lisa｜學校假期到母親炸雞店幫忙

綜合《Bangkok Post》等外媒報道，小食店是北欖府（Samut Prakan）市場上的一間炸雞店，該名「翻版Lisa」名Kulthida，她其實是36歲檔主Benyapa的女兒。Kulthida今年17歲，在披集府（Phichit）的一間學校就讀中五，剛好是學校期假，所以她便到母親的炸雞店幫忙。

從照片中可見，Kulthida擁有嬌小的身形、四肢幼長，五官十分精緻，當中尤以大眼睛及豐厚的嘴唇與Lisa「神複製」。此外，從某些照片中可見Kulthida笑起來相當甜美可愛，神態激似Lisa，難怪被食客及網友們瘋讚兩人就像「Twins」！

翻版Lisa｜有意進軍娛樂圈

對於突然的「爆紅」，Kulthida接受媒體訪問時稱雖然感到受寵若驚，但她亦表示很開心能在社群媒體上被人認識。此外，她指出自己本身對娛樂的領域感到非常有興趣，在學校也有參加一些活動，如果將來有機會，她也希望可以進軍娛樂圈，

Lisa是一名受人尊敬的歌手，對於被指像她，我感到十分的高興及興奮。

不過，由於學校假期結束，Kulthida已經回校繼續上學，她的母親Benyapa也擔心特意前來看女兒的食客會感到失望。

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翻版Lisa｜網友：年輕的雙胞胎

看到了Kulthida的照片後，網民們紛紛讚嘆她非常可愛，「又大又漂亮的眼睛，看起來和小Lisa很像」、「美麗、可愛、聰明、勤奮，是個好孩子。你可以成為明星。」、「這小傢伙絕對是出名了。你可以成為明星」、「是Lisa年輕的雙胞胎。」此外，更有人將她當成「明星」看待，「你可以來我的餐廳品嚐牛排。」

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