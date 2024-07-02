小暑2024｜小暑節氣勿犯5大禁忌 3類人小心出事銀包放1物可招財
撰文： 王明芳
發布時間： 1 小時前
最後更新： 1 小時前
【小暑/小暑2024/二十四節氣/小暑禁忌】本周六（7月6日）是二十四節氣中的「小暑」。有玄學家分享小暑有5大禁忌，觸犯恐影響運勢及健康，並傳授一招開運法，有助提升財運，大家不妨參考！
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玄學家公開小暑5大禁忌
台灣命理專家清水孟國際塔羅小孟老師於Facebook專頁發文，指小暑大多在一年的7月6日，太陽經過黃經105度的位置，這個時節天氣會漸漸變熱，因此被稱為「小暑」。在節氣中，古人將之分為大小暑，代表氣候炎熱的程度。俗語說：「小暑大暑，上蒸下煮」，顯示小暑天氣炎熱，大暑天氣酷熱。
小孟老師表示，「小暑」當日有5大禁忌要留意，點擊下圖即看詳情：
小暑禁忌｜1. 不宜曝曬
小暑天氣逐漸炎熱，因此不宜在外曝曬太久，避免紫外線過高影響皮膚組織。
小暑禁忌｜2. 忌辛辣與油膩食物
小暑不宜吃太麻辣或辣的食物，若吃太辣或太油容易上火導致腸胃不順。
小暑禁忌｜3. 室內冷氣不宜開太強
室內冷氣不宜開太冷，因為室內太冷，室外太熱，容易因溫差變化大，導致頭暈發生。
小暑禁忌｜4. 忌安門
小暑天氣悶熱，容易有午後雷雨，也易淹水，因此古人在農民曆上特別寫勿安門，安門容易有水淹上門。
小暑禁忌｜5. 三種人易有衰事
屬牛的人於小暑當日要當心煞氣過重，不宜出入較陰的地方，也要注意中暑。
雙魚座受到海王星與土星逆行，不宜去海邊或河邊以免衝到水煞。
摩羯座受到冥王星逆行影響，不宜吃太冰冷食材，以免身體外熱內冷導致感冒生病。
小暑開運法
小暑當日可以準備一張黃色的紙，在黃紙上剪3個圓圈代表太陽，因為小暑為陽，陽氣旺盛，3個太陽也代表三陽開泰，再放到紅包裡，再放到銀包3天再丟掉即可，就能招來強大的財氣。
內容獲「小孟老師星座塔羅牌之清水孟」授權轉載。
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