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北上睇牙｜港男北上植牙半夜竟甩螺絲卡喉險鯁死　診所咁回應激嬲事主

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撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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港男北上植牙，半夜竟甩螺絲卡喉險鯁死，診所咁回應激嬲事主。

【北上睇牙／植牙／種牙／牙醫／洗牙/螺絲/鬆脫/卡喉/卡喉/北上睇牙安全/北上睇牙質素/價錢】近年不少港人北上睇牙，不過要小心中伏！近日有一名港男分享北上植牙的恐怖經歷，稱在牙床裝上螺絲後還需等待新牙體製作完成再安裝，惟半夜時螺絲突然鬆脫，卡住他的喉嚨幾乎窒息。事後他將此事告知診所，更被診所回應激到一肚氣。

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種牙螺絲突掉下險鯁死

一名港男6月29日在Facebook群組「深圳大灣區好去處開心share」發文分享北上種牙的經歷，「差啲俾粒螺絲釘鯁死」。他指，早前到深圳一間規模較大的牙醫診所種牙，進行到最後一個部分，在牙床裝上螺絲後，等待新牙體製作完成即可安裝。

惟前兩晚事主通宵看球賽期間打瞌睡，突然感覺喉嚨被硬物卡住，豈料拿出來一看竟是種牙時用的那一粒螺絲，「差啲俾佢搞到窒息」。翌日事主立即打電話給有關的牙醫診所，質問螺絲為何會掉下，對方則回應稱，該螺絲是臨時用，「甩出嚟唔出奇」，更叫事主自行扭上。

唔好玩啦點擰啊！大佬啊，你粒嘢係鐵嚟㗎！吞咗落去Kick住咗真係有機會窒息死人㗎！

港男北上植牙，半夜螺絲突然鬆脫，卡住他的喉嚨幾乎窒息。（圖自FB）

隨後，在29日早上，事主特意再請假北上找回同一間牙醫診所，但他在診所輪候了45分鐘後才幫他處理。

你明知係你哋嘅問題仲要我等咁耐，呢鑊嘢真係一肚氣！

最後事主亦表明，下次不會再光顧這間牙醫診所，並奉勸大家北上睇牙時要小心，「真係要去種牙，真係要佢擰實呢粒螺絲呀！」

更多相關報道：北上睇牙｜港男實測深圳¥29洗牙¥1980植牙　港牙醫震驚列3大錯誤：無臉癱真係好彩

有港男帶同家人到深圳一間牙科診所進行實測，分別以29元人民幣（約31港元）及1980元人民幣（約2131港元）的價錢洗牙及植牙，點擊組圖即睇結果：

點擊圖片放大
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網民：唔好貪平

帖文發布後引起大量網民熱議，不少網民直呼「恐怖」，「嘩！真係好離譜，態度仲可以咁若無其事」、「好恐怖，好彩你無事咋」。亦有網民勸告大家北上睇牙要小心，「喺大陸整牙預咗咁，唔係點解收你咁平」、「種牙其實有很大風險，口腔有許多神經線，傷錯神經部位會好大鑊，奉勸各位要慎選牙醫」。

不過，有網民表示，種牙用的螺絲掉下很正常，「呢粒嘢臨時㗎，唔會擰太緊，掉咗唔係好正常？」、「你依粒嘢係種牙上面個蓋」。

更多網民留言請看：

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