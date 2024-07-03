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香蕉致命︱女子「每日1條香蕉」助排便突昏迷緊急洗腎　醫生警告1類人勿貪食香蕉

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 56 分鐘前

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女子「每日1條香蕉」助排便，突昏迷緊急洗腎！醫生警告1類人勿貪食香蕉。

【香蕉／鉀含量／高血鉀／洗腎／便秘/通便/昏迷/】香蕉有益健康，但不是所有人都適合吃！一名60歲婦人因排便不暢，每日吃一根香蕉幫助通便，結果某日突然昏迷，送院後緊急洗腎搶救，心跳更僅剩每分鐘42下，非常危急。腎臟科醫生警告，有1類人不可貪食香蕉，否則可能賠上性命。

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台灣亞大醫院腎臟科主治醫師、腹膜透析室主任林軒任在Facebook專頁發文分享個案，指台中一名60歲患有三高及腎臟病的婦人，因自覺排便不暢，於是每日都會吃一根香蕉幫助排便。然而，身體鉀離子標準值應為3.5至5.1 meq/L，婦人則維持在5.3 meq/L，醫生也每次都提醒她「千萬不要吃這麼多香蕉」、「一週一根已是極限」，可惜患者充耳不聞。

直至某日，患者突然昏迷不醒被送到急症室，當時她心跳1分鐘只剩42下，抽血發現鉀離子飆高達7.2 meq/L。對此，林軒任直言「是非常誇張的數字」，並說明當血鉀濃度大於5.5 meq/L以上，即為「高血鉀症」；一旦高到這個程度，就會心律不整，嚴重時甚至造成心室顫動：

通常遇到這種情形，電擊是救不回來的！

所幸，患者經施打藥物慢慢甦醒，再安排緊急洗腎後，鉀離子水平才順利下降，救回一命。她也透過這次事件得到教訓，再也不敢放肆吃香蕉。

腎臟功能差人士不可貪食香蕉

林軒任表示，雖然香蕉膳食纖維豐富，也具良好通便效果，趕時間出門方便携帶又能飽腹，長跑選手跑步時鉀離子下降，吃一根香蕉不僅能補充體力，也能預防抽筋，更有助於運動表現。根據國健署建議，每人每日的鉀離子攝取量為2000至3500毫克，即一天吃5根香蕉就超標；但這套標準不適用於「腎臟病患」：

只要一天吃1根香蕉，就可能導致高血鉀而必須送醫急救。

醫生最後警告，香蕉誠好吃，性命價更高，千萬不要因為貪食，而賠上性命。

10類高鉀食物

腎臟科醫生洪永祥曾指出，人體的鉀離子主要通過腎臟調控排出，血鉀過高可能導致心律不整，甚至是心臟停止跳動，而腎功不佳的的人，例如腎病患者，攝取太多高鉀食物，又難以排出體外，容易導致血液中鉀離子過高，誘發心臟問題。

醫生盤點以下10種高鉀食物，食用需要適量，尤其腎病病人食用時需要減少分量：

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10大傷腎壞習慣

除了飲食習慣外，洪醫生亦曾在個人YouTube頻道上綜合自己20年的從醫經驗，列出以下10大傷腎惡習：

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【抗癌水果】每日食一條未熟香蕉　研究揭有助降低60%患癌風險

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