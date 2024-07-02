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MIRROR成員｜Edan呂爵安後援會將第三度解散　近一千萬會費不知所蹤？

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 4 小時前

最後更新： 1 小時前

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呂爵安（Edan）後援會又解散。

MIRROR成員呂爵安（Edan）的後援會將迎來第三度解散！日前，Edan後援會早前在IG限時動態宣布會於7月底解散，不少「爵屎」對為表示憤怒！

MIRROR成員丨呂爵安新歌變身惡魔　Edan唱出社會病態問題

Edan後援會第三度解散

Edan後援會已不是第一次解散，在去年10月，有Admin被爆將部份「爵屎」形容為「白卡」，更將被視為「白卡」的「爵屎」列入黑名單，令他們沒有機會抽到演唱會門票或後援會的任何福利，事件被爆出後，後援會立即解散。

當重組新一屆Admin團隊後，就有爵屎發現當中有上一屆的成員，於是團隊發文稱辭去所有職務。

直至日前，Edan後援會宣布會於7月底解散。

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近一千萬會費不知所終？

後援會入會費約400元，當中有5000多人，即會費共200多萬元，有指有近一千萬元的會費不知所終，情況令人擔心。

有爵屎則投訴在付會費後未有收到應援物，又有爵屎在購買應援物時填錯資料，但Admin指不可更改資料，導致未可收取應援物，總之就是怨聲載道。

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