親子好去處｜LEGO太空主題樂園7月登陸　荃新天地4大必玩沉浸式冒險

▲ 7月12至9月1日，首個樂高®沉浸式太空冒險遊樂園「The LEGO® Bricktopia 樂高®無制限宇宙」將登陸荃新天地，佔地超過4,000呎！

今個暑假，小朋友唔止可以去主題樂園、去旅行，更可登陸太空開展星際冒險之旅！由7月開始，荃新天地將化身成LEGO太空樂園，號召一眾小戰士玩光影互動體驗，完成一系列太空任務！

由7月12至9月1日，首個樂高®沉浸式太空冒險遊樂園「The LEGO® Bricktopia 樂高®無制限宇宙」將登陸荃新天地，佔地超過4,000呎。小朋友可化身成太空勇士，分成特務小隊勇闖4大太空冒險空間：「穿越蟲洞滑梯」、「失重異想世界」、「星際能量激戰」及「創建樂高烏托邦」，大玩特玩50分鐘。

先登上飛船穿越奇幻滑梯，到達充氣星球感受太空漫遊的失重狀態，再進行激烈鐳射槍戰開展能量水量收集之旅。最後可建構屬於自己的LEGO烏托邦，親手用LEGO砌自己心愛的生物，投射到大屏幕上。

現在透過Klook購買門票更可享早鳥優惠，星期一至五門票$119（原價$129），星期六、日及公眾假期$149（原價$159），大小同價，每位1至12歲的小童均須1位18歲以上成人陪同進場。

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買飛唔單止有得玩，更即送$50 LEGO現金劵及DIY禮品一份，數量有限，送完即止！

The LEGO® Bricktopia 樂高®無制限宇宙

日期：7月12至9月1日

開放時間：11am至9pm（每節50分鐘）

地點：荃新天地 1 期中庭

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