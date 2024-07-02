  • 31°C
香港時間 : 2024702日 (二) 16:43
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處｜LEGO太空主題樂園7月登陸　荃新天地4大必玩沉浸式冒險

休閒消費

撰文： 吳霆俊

發布時間： 44 分鐘前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

7月12至9月1日，首個樂高®沉浸式太空冒險遊樂園「The LEGO® Bricktopia 樂高®無制限宇宙」將登陸荃新天地，佔地超過4,000呎！

今個暑假，小朋友唔止可以去主題樂園、去旅行，更可登陸太空開展星際冒險之旅！由7月開始，荃新天地將化身成LEGO太空樂園，號召一眾小戰士玩光影互動體驗，完成一系列太空任務！

由7月12至9月1日，首個樂高®沉浸式太空冒險遊樂園「The LEGO® Bricktopia 樂高®無制限宇宙」將登陸荃新天地，佔地超過4,000呎。小朋友可化身成太空勇士，分成特務小隊勇闖4大太空冒險空間：「穿越蟲洞滑梯」、「失重異想世界」、「星際能量激戰」及「創建樂高烏托邦」，大玩特玩50分鐘。

先登上飛船穿越奇幻滑梯，到達充氣星球感受太空漫遊的失重狀態，再進行激烈鐳射槍戰開展能量水量收集之旅。最後可建構屬於自己的LEGO烏托邦，親手用LEGO砌自己心愛的生物，投射到大屏幕上。

現在透過Klook購買門票更可享早鳥優惠，星期一至五門票$119（原價$129），星期六、日及公眾假期$149（原價$159），大小同價，每位1至12歲的小童均須1位18歲以上成人陪同進場。

點擊圖片放大
+3
+2

買飛唔單止有得玩，更即送$50 LEGO現金劵及DIY禮品一份，數量有限，送完即止！

The LEGO® Bricktopia 樂高®無制限宇宙

日期：7月12至9月1日
開放時間：11am至9pm（每節50分鐘）
地點：荃新天地 1 期中庭

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子好去處｜九巴車廠遊學團回歸　$165參觀駕駛學院+體驗洗車+維修
19:25 2024/06/27
親子好去處｜九巴車廠遊學團回歸　$165參觀駕駛學院+體驗洗車+維修
好去處｜朗豪坊聯乘迪士尼3大主題限定店 推夏日潮流商品滿足迪士尼忠粉
17:16 2024/06/27
好去處｜朗豪坊聯乘迪士尼3大主題限定店 推夏日潮流商品滿足迪士尼忠粉
親子好去處｜迪士尼《玩轉腦朋友2》空降時代廣場　1:1角色造型打卡位＋期間限定商品
17:59 2024/06/26
親子好去處｜迪士尼《玩轉腦朋友2》空降時代廣場　1:1角色造型打卡位＋期間限定商品

你可能感興趣

親子好去處｜九巴車廠遊學團回歸　$165參觀駕駛學院+體驗洗車+維修
19:25 2024/06/27
親子好去處｜九巴車廠遊學團回歸　$165參觀駕駛學院+體驗洗車+維修
好去處｜朗豪坊聯乘迪士尼3大主題限定店 推夏日潮流商品滿足迪士尼忠粉
17:16 2024/06/27
好去處｜朗豪坊聯乘迪士尼3大主題限定店 推夏日潮流商品滿足迪士尼忠粉
親子好去處｜迪士尼《玩轉腦朋友2》空降時代廣場　1:1角色造型打卡位＋期間限定商品
17:59 2024/06/26
親子好去處｜迪士尼《玩轉腦朋友2》空降時代廣場　1:1角色造型打卡位＋期間限定商品
商場活動 玩樂 親子活動 荃新天地 Citywalk 荃灣 LEGOLAND 卡通精品 LEGO

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月02日 時間12:05）
反應熱烈│KFC緊急叫停優惠　買一送一獨食餐全綫售罄
反應熱烈│KFC緊急叫停優惠　買一送一獨食餐全綫售罄
巴黎奧運｜Kakao Friends X置富Malls 4大商場萌爆健兒運動會投入奧運狂熱
巴黎奧運｜Kakao Friends X置富Malls 4大商場萌爆健兒運動會投入奧運狂熱
乳癌治療｜患HER2型乳癌治療費高達80萬　基層媽媽悲嘆：點解有藥無錢醫？
乳癌治療｜患HER2型乳癌治療費高達80萬　基層媽媽悲嘆：點解有藥無錢醫？
大台獎老丨吳嘉儀夫婦和好如初　阿七「老公視覺」派福利【多圖】
大台獎老丨吳嘉儀夫婦和好如初　阿七「老公視覺」派福利【多圖】