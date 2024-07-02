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靚媽精明眼︱Häagen-Dazs推7日快閃優惠　全新馬卡龍雪糕凍飲買1送1

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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Häagen-Dazs今日起推出馬卡龍雪糕凍飲買一送一優惠。（KKday提供）

【靚媽精明眼/著數優惠/消暑/Häagen-Dazs/買一送一】最近香港的氣溫都在30度以上，炎炎夏日最佳的消暑方法就是來一杯凍飲。KKday今天（2日）下午3時推出限量快閃優惠，Häagen-Dazs全新馬卡龍雪糕凍飲買一送一，只需35元一杯，家長們記得搶購，跟子女過一個透心涼的夏日。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱獲劍橋認證打造在地國際化課程　王錦輝邀頂尖運動員當教練培訓體育精英

全新馬卡龍雪糕凍飲包括由柚子檸檬馬卡雪糕，加上紅茶啫喱、桃肉及芒果醬的「柚子誘惑」；士多啤梨果肉和果醬，配上士多啤梨紅桑子馬卡龍雪糕的「熱情仲莓」 ；以及加入了藍莓味啫喱的藍莓馬卡龍雪糕紫色凍飲「仲夏藍莓」。

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快閃優惠詳情：

Häagen-Dazs柚子誘惑/ 熱情仲莓/仲夏藍莓買一送一
優惠價：$69/2杯（原價$138/2杯） 
預訂期：2024年7月2日15:00至7月8日23:59
兌換日期：2024年7月2日至8月2日
兌換地點：有效於香港Häagen-Dazs分店 (不適用於鑽石山分店）
優惠網址：按此

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