從交白卷到書不離手  副學士重拾興趣直升中大 

錢曉其（Charlie）初中時逃避上學，無心向學，亦試過考試交白卷，視分數如浮雲。然而入讀香港大學附屬學院（下稱HKU SPACE CC）後，他搖身一變成為勤奮好學，並以優異成績直升中大的好學生。

Charlie於中五時頓覺讀書的重要性，始發奮讀書，希望以知識裝備自己。惟學習根基不鞏固，他於香港中學文憑考試（下稱DSE）成績未如理想，未能達到入大學的門檻，遂報讀口碑載譽的香港大學附屬學院文學副學士（語言及人文學科）課程，並於二年級時主修中文。



課程內容由淺入深 為銜接大學打好基礎



初中抗拒學習的Charlie，受到老師啟發而對中文科產生濃厚興趣。Charlie入讀HKU SPACE CC後，修讀現代文學、經典文學等科目後，進一步了解自己對文學的喜愛，決定以此為人生目標。

Charlie坦言﹕「中學時我只選修了中史和西史，從未接觸中國文學。然而HKU SPACE CC的課程設計實用又有趣，老師授課深入淺出，逐步引導學生理解課程內容，即使沒有相關知識的同學亦能輕鬆理解和掌握課程內容。至今我在中大副修中文時，進度完全沒有滯後。」Charlie會主動發掘課本以外的知識而走遍各大圖書館。面對如此轉變，全因他找到了自己喜歡的學科，體驗到學習的樂趣。



課程設計彈性 學習如魚得水



Charlie自言個性緊張，每逢考試倍感焦慮，嚴重影響表現。但在HKU SPACE CC學習使他變得更有自信，他表示：「這裏沒有一試定生死的壓力，即使一次考試失手，仍有補救機會，追回成績。」

Charlie在HKU SPACE CC如魚得水，曾考取GPA3.94佳績，並獲頒發獎學金。Charlie用獎學金來報考英語公開考試和重考DSE中文科，以達到進入大學學位的基本門檻。後來他獲得兩間大學取錄，除了中大歷史系外，還收到另一間大學的中文系取錄。

▲ Charlie善用在HKU SPACE CC獲得的獎學金來報考英語公開試，並重考DSE中文科，為成功獲得兩間大學取錄鋪路。

老師寶貴意見 帶領學生走更遠



Charlie只考慮到自己的興趣，執意選讀該校中文系。然而經過HKU SPACE CC老師的勸導，跟他從興趣、升學路向、未來發展等層面進行分析，認為入讀中大對將來發展更有利。老師明言﹕「在大學期間不只是讀書，更要建立人脈，擴闊視野。」Charlie再三思量後，最終決定入讀中大歷史系並副修中文，在個人興趣和未來發展中取得平衡。

他勉勵應屆DSE考生，即使成績未如預期也不要氣餒，選讀副學位課程，為自己提供一個重新出發的機會。只要竭力不懈，珍惜資源和機會，終有機會銜接大學。「給自己第二次機會，就如我一樣，DSE失敗便在副學士追回，總能銜接升學。現在的我更珍惜在學時光，不會荒廢學業。」



冀成中學老師 生命影響生命

▲ 就讀HKU SPACE CC 期間，Charlie認為，另一收穫是認識了同樣喜歡中文的同學，彼此共同進步。

於HKU SPACE CC在學兩年期間遇上疫情，Charlie經歷了視像和實體課堂，打破線上線下的局限，Charlie表示﹕「我認識了同樣喜歡中文的同學，課餘學術討論的時間亦遠比中學時期多，會督促彼此的溫習進度，讀書的衝勁大得多。」他認為跟朋友一起進步的感覺很實在，亦是扭轉他的學習態度，邁向成功的原因之一。

未來，Charlie希望修讀碩士課程，以成為中學老師為目標，期望以生命影響生命，協助那些迷失的學生，重回正軌，尋找夢想。

香港大學附屬學院（HKU SPACE CC）

查詢電話：3416 6338

網址： https://bit.ly/4ex5BIu

更多課程資料： https://bit.ly/45BzKCl

申請方法： https://bit.ly/4c8LRt3

（特約）