飲食攻略｜免疫權威教授研「抗病蔬菜湯」　只需5食材做法簡單每日一碗30年不生病【附食譜】

▲ 日本免疫權威藤田紘一郎醫生曾分享養生秘訣，表示自己靠每天喝「抗病蔬菜湯」長達30年不生病。

【免疫權威教授/藤田紘一郎/抗病蔬菜湯/30年不生病/蔬菜湯/食材/提升免疫力／感冒/養生秘訣/飲食習慣／抗病湯水／蔬菜湯】步入夏季，不少病毒和細菌再次活躍，提升自身免疫力自然刻不容緩，而培養良好的飲食習慣就是其中一個途徑。已故日本免疫權威醫生藤田紘一郎曾分享自己每天喝一碗「抗病蔬菜湯」的養生秘訣，表示自己從55歲後再也沒生過大病，甚至連感冒都沒有。

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藤田紘一郎生前為東京醫科齒科大學名譽教授，曾經是一名骨科醫生，在30多歲時接觸到感染免疫學之後開始研究免疫學，並成為專業的免疫醫師，時間長達50年左右。

健康飲食法+戒酒養生

他曾在著作《免疫權威醫師每天都喝的抗病蔬菜湯：5種食材就能做！每天一碗，喝出最強免疫力》中披露，儘管自己專攻免疫學，但在55歲之前並沒有特別注重養生，仍過著想吃甚麼就吃甚麼、喝酒也不忌口的生活；而他本身亦有痛風和糖尿病史，頭髮日漸稀疏，無論從哪方面來看，生活型態一點也不健康。

直到某日，他忽然頓悟「再這樣下去不行」，決定以自己的身體來進行實驗，嘗試並研究各種有益健康的飲食法，而在多項嘗試之後，他一直保留的習慣便是「喝湯」。藤田紘一郎解釋，假如長期不節制飲食，會容易導致醣類過剩，引發肥胖和糖尿病等問題。如想控制醣類攝取，建議可飲用能溫暖身體的蔬菜湯；他指出，人體腸道中有高達七成的免疫細胞，因此在飲食上多吃有益腸道的食材，腸道健康了，自然就不容易生病。

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做法簡單只需5食材

藤田紘一郎表示，「抗病蔬菜湯」的材料並不複雜，主要為椰菜、紅蘿蔔、冬菇、車厘茄（番茄仔）、雞翼，以及一些基本的調味料。

具體材料及製作方法,請點擊下圖:

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每日一餐以湯代正餐

藤田紘一郎認為，只要每日將其中一餐改為喝湯，搭配富含蛋白質的配菜、糙米，便可輕鬆維持健康。他建議可先嘗試喝湯2星期，會明顯感覺到身體的變化。

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