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最美星女郎丨56歲張敏內地捧周慧敏場　「綺夢」零走樣網民讚風采依舊

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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一代性感女星近照曝光！

被譽為「最美星女郎」的張敏自2000年淡出演藝圈後，鮮少現身幕前，有指她近年隱居泰國，亦有說張敏居於北京。

56歲美魔女皮膚白皙

近日周慧敏於內地溫州開騷，跟Vivian相識多年的張敏特意來捧場，事後周慧敏於社交網分享二人合照兼寫道：「沒料到溫州的表演，造就了我倆的重逢。以為妳只是說說，驚訝妳真的大老遠到來看我。在台上一眼看到妳那刻，恨不得馬上走下台與妳相擁。三十多年沒見，原來無論世界怎麼變，只要在妳旁，就被妳滿滿的愛擁抱着，一如既往。」

化了淡妝的張敏一身黑白配簡約打扮，她臉上未見太多色斑，看不出已經56歲，另外篤信佛教的張敏手臂戴著一串佛珠。

【昔日女神】張敏戴巨型翡翠戒賀55歲生日　與細10歲導演老公勁甜蜜

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【明星豪宅】「綺夢」張敏泰國被捕獲近況曝光　清邁豪宅裝潢奢華設有私人游泳池

網民讚「綺夢」：風采依舊

此外，張敏在微博撰文細訴跟周慧敏的友誼，她以陳年美酒作比喻。

張敏寫道：「即便我們不能長相廝守，但每一次相聚都是你我初識時的驚艷再現。歲月靜好的安然，歷盡滄桑依舊年輕的姿態，毫無間隙的相視一笑，都是屬於我們的默契。縱然歲月如梭，你我之間的情感紐帶卻彷彿打破了時空的局限，始終緊緊相連。每一次的眼神交會，每一次的默默陪伴，都是對這段深情厚誼的最佳詮釋。」

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昔日女神合照曝光，引來網友紛紛留言：「兩位漂亮女神」、「一個女神就算了，還雙女神……暈慘！」、「久違的張敏- 綺夢，風采依舊！」以及「真的是難得啊…我以為這畫面要等下輩子了」。

張敏曾跟周慧敏合作多部電影，包括《精裝追女仔之3狼之一族》、《妖魔道》等，至於張敏早年演出不少周星馳主演的電影，當中經典港片《賭聖》裡「綺夢」一角令人最難忘，2000年後淡出演藝圈後，張敏一度轉型從商。

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張敏 周慧敏 娛樂人物職業 演員 周星馳 電影 網絡熱話 娛樂行業

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