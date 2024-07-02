星二代｜陳山聰4歲仔考獲跆拳道黃綠帶　讀免費名幼遺傳爸爸運動天份

▲ 陳山聰4歲兒子陳霆軒（Jaco）遺傳運動天份，考獲跆拳道黃綠帶。

【陳山聰/兒子陳霆軒/Jaco/跆拳道/星二代/聖保羅堂幼稚園】47歲陳山聰事業家庭兩兼顧，熱愛運動的他遺傳了運動天份給兒子陳霆軒（Jaco）。早前Jaco已在校運會拎金牌，近日陳山聰於社交平台報喜，Jaco生日前夕成功考獲跆拳道黃綠帶，翌日Jaco迎來4歲生日，大搞蜘蛛俠生日會，場面溫馨。

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陳山聰兒子｜Jaco喜獲跆拳道黃綠帶

近日陳山聰在社交平台報喜，4歲的Jaco於生日前夕成功考獲跆拳道黃綠帶，照片中可見Jaco與陳山聰豎起姆指，與教練合照，似乎對成績十分滿意，帖文還展示證書與黃綠帶。

▲ 4歲的Jaco於生日前夕成功考獲跆拳道黃綠帶，與教練合照。（相片來源：IG＠joelshanchung）

陳山聰亦留言送上祝福道：「大佬人生就係靠自己努力一步一步行落去，準備四歲嘅你，希望你有一個快樂的人生love u。」帖文獲得不少圈中朋友留言讚好，包括：陳敏之、林景程和黃浩然太太莫家嘉，網民亦大讚Jaco有台型！

山聰早在3月尾透露，安排了Jaco學跆拳道，並考獲跆拳道黃帶，他興奮表示：「佢（Jaco）好有運動細胞，動靜皆宜，似足我呀。」短短幾個月便有好成績，網民大讚「好叻仔」！

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陳山聰兒子｜為4歲兒搞蜘蛛俠生日會

昨日（1日）亦是Jaco的4歲生日，廿四孝爸爸陳山聰為兒大搞蜘蛛俠生日會，預備了巨大的蜘蛛俠氣球及蛋糕。陳山聰於IG的限時動態分享，Jaco不忘擺「甫士」豎起4隻手指影相，期後陳山聰更與兒子表演連環嘴咀，場面溫馨。

貴為視帝的陳山聰與拍拖5年的圈外女友何麗萍（Apple）於2019年結婚，翌年添丁陳霆軒（Jaco）。陳山聰自成家立室後迎來事業運，2022年憑大熱劇集《金宵大廈2》榮封視帝。

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陳山聰兒子｜讀免費名幼大機會升名牌小學

充滿運動天份的Jaco，早前已在校運會拎金牌，從Jaco的運動服及掛繩可見他就讀免費名幼聖保羅堂幼稚園，是坊間十大名幼之一。聖保羅堂幼稚園有參與免費幼稚園計劃，扣除政府資助後全年免學費，相當抵讀。該校畢業生升小多派往港島區名校，包括聖若瑟小學、嘉諾撒聖心學校、聖嘉勒小學、英皇書院同學會小學、灣仔軒尼詩官立小學等；而不少畢業生亦能考上直私名校，如聖保羅男女中學附屬小學、聖保羅書院小學、拔萃男書院附屬小學、港大同學會小學、保良局蔡繼有學校等。

聖保羅堂幼稚園在1950年於中環創校，2013年接獲通知附近聖公會「主教山」建築群要展開保育發展工程，因此暫遷至北角和富中心，2015年中環校舍重開後，兩校同時營運收生。惟北角分校早前宣佈將在今年9月停辦，和中環學校合併，讓不少家長感到惋惜。

▲ 早前Jaco已在校運會拎金牌。（相片來源：IG＠joelshanchung）

陳山聰曾接受TOPick訪問，稱他首次陪兒子去校運會，父子倆更一齊跑步。山聰說：「所謂嘅運動會都係玩下障礙賽，不過嗰衰豬好有運動細胞，我響運動場上見到佢嘅跑姿係非常之好，應該好快會帶佢去上田徑班。」

身為「Crazy Runner」之一的山聰，也希望兒子學下跑步，他說：「因為佢隻腳提得好高呀，絕對有跑步的天份，加上佢都鍾意嘅，佢成日話要同我一齊去跑步，因為佢知道我去跑步。」

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