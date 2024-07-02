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Eye Catcher Global丨曾國祥自掏腰包鼓勵得獎者　新導演得主獲10萬元資助

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

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一眾得獎者大合照。

由「奪目影像」及文藝復興基金會主辦的第二屆Eye Catcher Global（ECG）電影創作及導演大賽，日前一連五於 Soho House 舉辦的活動，經已圓滿結束，並進行頒獎典禮，公布所有得獎者名單。

今屆亦是Eye Chatcher Global首次邀請影人擔任奪目大使，有幸能請得曾國祥受邀成為首位奪目大使之餘，同時亦擔任「國際提案大會」界別的其中一位評審，負責品評及挑選有潛力的創作人成為得獎者。同時亦有出席 Eye Catcher Global 座談會的嘉賓， 與奪目影像創意總監曾慶宏大談對香港電影未來的發展方向，及鼓勵新手導演或有興趣投身電影行業的年青人。

除曾國祥的座談會外，亦有另外兩個以英語為主的座談會，請來專誠從外國飛抵香港出席是次活動的評審們擔任嘉賓，與香港朋友見面，分享電影發展的點滴。

座談會上，由奪目影像創意總監曾慶宏做主持，與曾國祥暢談他將香港電影及文化帶到海外，如何與荷里活的文化融入，而曾國祥亦相信現在與世界其他地區電影製作的融合，應該會比過往更容易。現在已不是吳宇森大導演當年到美國的景像了，現在隨時大家都能以zoom或任何智能手機應用程式去溝通，無論身在何地，亦無阻工作進度，因此應該比以往更加方便，不同地區的創作應該更易融合。這亦令他隨時可以繼續再與外國團隊合作，但同時亦能繼續對香港電影業出一分力，與國際接軌比過去更如魚得水。

另一座談會則由《明日戰記》、《好好拍電影》等著名電影監製廖蜿虹做主持，跟幾位從外國特地為了擔任今次 Eye Catcher Global 評審專程來港的電影人談及電影在國際舞台上，能夠如何讓各國人士更速進創作上的發展，並提供更大空間。

分享嘉賓包括澳洲電影電視局發展總監Bobby Romia、土耳其影評人及電影學者Janet Baris、新加坡國際電影節總經理及電影監製蔡紹勇三位。其後亦有於藝術中心古天樂電影院一連兩場的短片放映，挑選出四部在過去於康城影展「導演雙週」(Directors’ Fortnight)放映過的短片，在今次的短片放映中播放。映後亦特地邀請從法國康城影展「導演雙週」藝術總監 Julien Rejl到來，並由香港影評人及電影節目策劃者馮嘉琪作主持，與Julien對談關於獨立電影的未來方向。

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在最後的頒獎典禮之夜，曾國祥在台上說出感受：「多謝 Eye Catcher Global，很榮幸能夠被他們選為大使及評審。這裡提供了一個很好的機會讓我能夠跟一些年輕電影人認識，能夠了解更多他們想說的故事。我一直相信成為評審，其實是對我自己有得益的，聽著他們的構思，有助再次喚醒我自己對電影的熱情，我希望借這次機會去多謝所有參賽者。」

當晚亦宣布了所有獎項的賽果，本來每一獎項只會選出一位得獎者，但今屆的「發展中項目 – 長片組」的組別，卻因為評審對三部候選作品的喜好各有偏愛，未能達成共釋，最終一致決定，讓三部作品同時獲獎。而由於本來預設了得獎者會有八萬元的獎金，身為評審之一同時又是本屆大使的曾國祥，決定自掏腰包捐出一萬元獎金，令獎金共有九萬元，便能平均分配給三位得獎者。得獎者獲得大會頒贈之獎金後，希望能夠以示鼓勵，並將之優化原本的創作，奪目影像亦將協助他們創作發行及上映。

得獎名單

【國際提案大會】
〖短片組〗
1）發展中項目：
《鏡裡的景象從沒變改》(What I See in the Mirror Stays the Same)
導演：黃勺嫚 Wong Cheuk Man
故事摘要：
故事關於我和母親的生命歷程的對照。我的泰國人母親28歲時隻身離開故鄉到香港，而我在28歲時開始思考從香港移民到泰國。

2）製作中項目：
《試下喺水上天后廟搞神功戲》(Let’s Do a Canto Opera on a Boat Temple for Our Beloved Goddess Tin Hau)
導演及創意總監：A
故事摘要：
粵劇家、書法家，在天后船廟上唱做唸打、揮翰臨池，只演一次。全片乃半紀實半實驗製作，開拓粵劇觀賞形式，紀錄廟船最後的風采。

〖長片組〗
3）發展中項目：
《什麼都沒有發生》(Nothing Happened)
導演及編劇：陳梓桓 Chan Tze Woon
故事摘要：
資本代理人張得志中槍垂死，在生命的最後時刻，他追憶起舊愛沈英潔，以及他與英殖香港交錯變幻的一生。

4）製作中項目：
《初戰》(First Fight)
導演：Francis Catedral
故事摘要：
一個為陷入危機的外傭提供態護的小屋，激勵了全球移工運動中的領䄂們。

《淨灘瘋人院》(CraSEAy CleanUppers)
導演：曾錦山 Tsang Kam Shan
故事摘要：
在髒亂的廢物中撿拾樂趣，從勞苦的體驗裡療癒自己，直到，不用淨灘那天。

《怪風十日談》(When Strange Wind Blows: A Family Portrait)
導演：曾旭熙 Tsang Yuk Hei
故事摘要：
我的家正分崩離析：阿爸欠債、外遇、中風、腦退化，家姐hdnini民，阿媽卻無法捨離。我將手機鏡頭逼近自己和家人並拷問：為何我們仍愛彼此？

【產業放映－亞洲之光新導演競賽單元】
大獎：
《擁啊擁 ong6 a7 ong6》(The River that Holds Our Hands)
導演：陳堅杭 Chen Jianhang
故事摘要：
一位紀錄片導演帶著阿姨寶華70年前的舊照，在越南西貢找尋到的卻只有回憶。那些她在中國潮州時分享的家族故事和憧憬，與越南的現狀交織在一起，使導演迷失在如夢似幻的現實之中。

特別獎：
《給女兒的信》(Dear Daughter)
導演：鄭藹如 Cheng Oi Yue, Jo
故事摘要：
獄中傳來越南船民世文寫給他遠在瑞典的女兒和導演的信，訴說著像自己這樣一個男人，如何被困在過去的離散生活及貧窮的惡性循環裡掙扎。

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