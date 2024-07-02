天降橫財丨慶祝自己完成電療兼生日　75歲患癌婦買彩票中近4千萬獎金

▲ 美國一名75歲乳癌女患者剛完成電療，買彩票意外刮中近4千萬獎金。

【彩券／獎金／癌症／化療／中獎】飛機延誤竟造就中巨獎機會！美國一名患有乳癌的75歲婦人，早前剛完成放射治療，原打算與女兒飛往佛羅里達州探訪家人。惟期間航班延誤，正當她決定打道回府時，於路過的一間油站買了一張彩票，沒想到竟然因此刮中500萬美元（約3906萬港元）的高額獎金。

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根據外國傳媒報道，75歲女子Donna Osborne於完成電療後，為慶祝即將到來的76歲生日，於是與女兒前往機場，計畫飛往佛羅里達州探訪家人。惟期間航班不斷延誤，令她不勝其煩，於是決定放棄這段旅程並打道回府，而女兒則繼續獨自待在機場候機。

Donna在駕車回家途中，於路過的一間油站隨意買了一張彩票，又名「刮刮樂」，沒想到隨即發現自己中了500萬美元大獎。

我當刻非常難以置信，更向職員再三確認，再證實自己中了巨獎....我嚇到差點摔倒，如果我當初沒有離開機場，就不會有這張刮刮樂。

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Donna於6月27日前往彩票公司總部領獎，形容獎金是她76歲生日最好的禮物，目前計畫把獎金用來投資及去拉斯維加斯度假。

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乳癌的5大症狀

據香港癌症基金會網站資料，乳癌成因暫時成疑，但年齡增長、家族病史、高齡首次懷孕、沒有子女、不曾哺乳、更年期後肥胖、缺乏運動及酗酒等，均會增加患上乳癌的風險。以下為乳癌的5大症狀：

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自我乳房檢查方法

據香港家庭計劃指導會資料，自我乳房檢查的目的是提高對自己乳房的認識及對乳房疾病的警覺性，大部分的乳房腫塊都是在自我檢查時發現。自我檢查應在乳房並無疼痛或腫脹的情況、如經期後進行；停經後的婦女則可在任何時候進行。任何女性一旦發現乳房腫塊，應盡早找醫生檢查，獲取專業的意見和診斷。

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