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私人補習｜港媽時薪$280請科大生為兒子補習　首堂遲到1小時+上課2舉動極離譜

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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港媽請科大生補中文時薪$280，不滿上課2舉動毫無責任心。

【補習/大學生/補習社/私補/私人補習】不少家長都會找大學生幫小朋友補習，不過他們大部分未有足夠的教學經驗，質素難免會有參差。近日有港媽便於討論區大呻，早前於網上找到一名就讀科大工程系的學生，來為兒子補中文，每小時收費$280，但對方毫無責任心，不但首日上課遲到1小時，且無任何準備，「對住我個仔本書讀」，上課時也不專心經常看手機。港媽亦指兒子的數學由全職補習老師教，兩人質素相差甚遠，抱怨「諗住三大，收咁貴應該有保障，點知差到咁」。

港媽時薪$280請科大生補中文 斥毫無責任感

該名港媽在親子王國討論區以「大學生上門補習畀錢買難受」為題發文，表示就讀中三的兒子近日準備大考，在網上找到一名科大工程系男學生補習中文，每小時$280，怎料對方問題多多，首堂便遲到1小時，「問佢到邊又無覆，最後上到嚟話塞車」。港媽對此也未有計較，但對方卻連課堂內容都沒有準備，只對著兒子的課本「照讀」，令她非常不滿。

落堂嘅時候我問佢有冇練習畀個仔做下，因為就嚟考試，佢話下堂有。

結果，科大生下堂也沒有任何準備，兒子更投訴他上課經常看手機和做自己事，毫不專心。

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全職補習老師與大學生素質參差

港媽又指，一直為兒子補數學的全職補習老師，每次都會先準備練習試卷，非常盡責，兒子的成績亦因此大有進步，「本身30幾而家70幾80，阿仔都話佢好有趣，講嘢都好容易明」。她又表示數學老師上課前一周會要求看學校的課題和過去試卷，認為「可能畀佢拉高咗個標準」，之後「寧願比多少少錢搵全職補習老師好過」。不過她亦質疑「係唔係大學生補習都係咁差？諗住三大，收咁貴應該有保障，點知差到咁」。

網民看法不一 ： 睇你好唔好彩嫁咋

帖文一出，不少人表示最好不要找大學生補習，認為「小朋友考試，佢都會忙做Project或撞正考試」、「之前試過要補習無出現，過鐘問佢先至話臨時有事」、「我之前試過大學生補習，成日話唔得閒，遇啱考試，Sem break又話嚟唔到」。

不過也有網民表示不能夠以偏概全，「我搵過一個讀緊科大嘅姐姐，教得好有心機，阿仔亦有進步」、「我有用緊一個大學生補習老師，佢好有交帶，無請假無遲到，遲到佢預先已通知，通常都係塞車或走左班車，要請假會提前兩三星期通知再即刻改期。」、「係個人責任問題，唔關係咪大學生事，睇你好唔好彩遇到個好嘅」。

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