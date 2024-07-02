飲食攻略｜朝早飲咖啡提神反更攰？　醫生揭3個「最佳飲咖啡時間」　更有助減肥抗失眠

【咖啡/飲咖啡最佳時間/提神/疲倦/起床後飲咖啡/反效果/有助睡眠/每日咖啡飲用量】相信不少人都試過，明明睡夠8小時，起床後不久就開始感到疲倦，甚至用咖啡後覺得更加沒精神。有台灣醫生指出，其實咖啡從醫學角度上並不適合在起床後飲用，容易加速能量消耗而造成反效果。為此，醫生分享飲用咖啡的最佳時間點，喝對時間甚至有助入眠！

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3個飲咖啡最佳時間點

台灣初日診所院長宋晏仁醫生在診所官網撰文指出，早上起床後感到疲勞並不正常，有些人會依賴飲咖啡幫助提神、對抗疲勞感，但其實從醫學角度上，並不適合早上起床後就飲咖啡。醫生解釋，如果起床後就需要用咖啡幫助提神，實際上反映著有睡眠質素異常的問題；當睡眠質素欠佳並需依靠咖啡提神，身體也會更容易過度勞累，同時增加壓力荷爾蒙，自然會對身體造成不良影響。

醫生表示，正常的睡眠生理節奏應為「睡越足，越易甦醒 ; 醒越久，越易入睡」，剛起床時應該是睡眠最充足、精神狀態最佳的時候，足以應付工作或學習需要；如果此時就飲咖啡，當中咖啡因會造成交感神經亢奮、加速能量消耗，導致中午過後就容易感到更倦怠、更疲累。

醫生建議大家，每日咖啡飲用量不宜超過3杯，為此他分享3個飲咖啡最佳時間點：

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他補充，只要在正確的時間享用咖啡，除了有助提神醒腦，亦有助體重控制、改善夜間睡眠品質。

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午間睡眠有效補充精神

宋晏仁醫生同時如何利用午間睡眠有效補充精神，首先有2大重點注意：

睡眠機會： 換言之就是找到適合休息的空間及時間，因為在不適合的環境、工作場所或時間小睡片刻容易導致巨大的心理壓力，除了影響心理健康，也無助於工作表現。

換言之就是找到適合休息的空間及時間，因為在不適合的環境、工作場所或時間小睡片刻容易導致巨大的心理壓力，除了影響心理健康，也無助於工作表現。 睡眠時長：注意不能超過30分鐘，超過30分鐘就容易進入熟睡期，再由鬧鐘強制中斷睡眠，令人醒來會更易感昏沉，並影響下午的工作效率。

不過，醫生亦引述美國心臟學會文獻指出，每天規律小睡的人比起不規律午睡的人，會有更高機率發生心血管疾病；當人體需要小睡時才睡，能夠滿足到身體需求，生理機能得以修復，讓心血管疾病的發生機率降低。

其次有4大秘訣：

良好小睡習慣： 找到適合的休息空間和時間，每次不能超過30分鐘，並不能養成恆常習慣。

找到適合的休息空間和時間，每次不能超過30分鐘，並不能養成恆常習慣。 補充適量咖啡因： 建議在睡醒後的1至2小時內飲用，最後一杯應與夜間睡眠時間距離6小時以上，每天不能飲超過3杯。

建議在睡醒後的1至2小時內飲用，最後一杯應與夜間睡眠時間距離6小時以上，每天不能飲超過3杯。 運動習慣+曬太陽： 建議在白天運動（入夜後盡量不要運動），讓核心體溫較平常高0.5度，並養成每天運動的習慣；而且多曬太陽有助身體認知白晝黑夜，晚上自然較好入睡。

建議在白天運動（入夜後盡量不要運動），讓核心體溫較平常高0.5度，並養成每天運動的習慣；而且多曬太陽有助身體認知白晝黑夜，晚上自然較好入睡。 避免高糖／高澱粉／高熱量的食物：這些食物容易造成血糖上升，故讓大腦有愉悅感，但過一段時間會因為胰島素作用而下降，此時就會容易感昏昏沉沉、精神不濟。

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