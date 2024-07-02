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83歲劉家昌再度發文斥甄珍奪產　骨瘦如柴令人憂心：盼理直氣壯再唱《我是中國人》

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 26 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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劉家昌再度向前妻甄珍開火。

現年83歲著名音樂家劉家昌，去年底怒斥前妻甄珍與兒子章立衡（前名劉子千）奪產，形成母子貪得無厭。而且劉家昌對於兒子改名卻未告知，形容為：「不忠不孝、不知羞恥」，還爆料甄珍「幫兒子召妓」。

事件平靜一段日子，在昨日（7月1日）劉家昌再度開火，於個人社文平台發文指控甄珍在北京偽造文書，令自己經營14年的公司帳本全部沒收。

劉家昌再揭爭產內情　控訴甄珍母子：死前還我個公道吧！

劉家昌

指控甄珍偽造文書

劉家昌表示，自己做音樂60多年、作品近3千首，一生的期望是「落葉歸根」，回到祖國建造文化藝術村，整個計劃畫自14年前在香港開始，為配合政府政策，用家人名字成立了3個空殼公司，之後帶到內地後改用他的名字獨資登記，離婚後拿掉了家人的名字。

他接著指控甄珍「請了北京大律師，其實就是司法黃牛打著北京的旗到了招搖撞騙，一路買通了當地的公安」，聲稱對方謊報公章遺失、偽造文書。

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劉家昌健康令人憂心

劉家昌又聲稱，由於鷹潭公安「被收買」，衝進公司的會計室沒收了14年來的帳本，將公司暗中凍結，讓他難以接受努力了14年的成果，被一群「貪官汙吏」毀了，悲喊「只能求助中紀委，保護我們中國是有法治尊嚴的國家」

最後，他強調今年自己已83歲，別無所求「只希望我死的時候大家再理直氣壯，唱一次《我是中國人》」。

不過其發文沒舉出明確證據去支持自己說法，但最令網民擔心是劉家昌同時上載了一張自己近照，從相中所見他骨瘦如柴，面色十分差，健康狀況令人憂慮。

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