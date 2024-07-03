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數學神童｜12歲天才神童獲紐約大學取錄創紀錄　2歲憑一行為震驚父母揭天賦

升學教育

發布時間： 42 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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12歲天才神童Suborno Isaac Bari獲紐約大學取錄創紀錄，他在2歲時憑一行為震驚父母揭天賦。

【神童/天才兒童/數學神童】又有一名「神童」誕生了！美國一名孟加拉裔的男孩，在12歲之齡便從高中畢業，更曾屢次受邀到印度大學教書，並且更即將入讀全球50大名校之一的紐約大學（New York University）學習數學和物理，成為最年輕入讀學生，成就屢屢突破，令人嘖嘖稱奇。

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父親及哥哥也是名校高材生

綜合《CNN》等外媒的報道，這名天才兒童Suborno Isaac Bari現年12歲，父親名Rashidul Bari、母親名Shaheda Bari，上有一名哥哥Refath Bari現年21歲。

Suborno一家都是高智力人士，父親Rashidul是紐約市立大學的數學系教授，也是哥倫比亞大學的博士生，哥哥Refath則就讀布朗大學（Brown University），是美國八所著名常春藤盟校之一。

Suborno受邀上節目。（截圖自Youtube 「Bari Science Lab」）

2歲提出抽象的數學概念問題

父親Rashidul透露，他與太太在兒子約2歲時便發現他天賦異稟，Suborno除了能記住了元素週期表，有一天，母親Shaheda正在教授兒子簡單的加數時，突然被對方反問一個問題，

如果一加一等於二，你能告訴我，n加n是多少嗎？

夫妻兩人對此感到驚訝，當時Rashidul與一名數學系的教授分享這件事後，對方坦言2歲的孩子不可能有這個抽象的概念，要求Rashidul要認真對待孩子的發展。

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曾多次到印度大學教書

此後，Suborno的驚人才能持續被發掘。2016年時，時任總統歐巴馬寫了一封讚揚信給他；2020年時，印度大學邀請當時只有7歲的Suborno到校教書，而他每年也會應邀到訪三次。

家人們也十分好奇Suborno的高智力去到什麼程度，不過世界上規模最大的高智商同好組織「門薩國際」則指出，要等到孩子14歲時才能接受智商測試。

希望成為一名數學和物理教授

今年的秋天，Suborno將會入讀紐約大學攻讀數學和物理學位，一名大學發言人稱，根據非官方的正式統計，應該沒有人比Suborno更年輕的人被錄取入讀紐約大學。

對於年紀輕輕便入讀世界排名頭40的名牌大學，Suborno表示對自己非常有信心，希望在在兩年後便能拿下大學學位，然後再計劃攻讀博士學位。對於將來的工作，Suborno透露希望能成為一位數學和物理教授，繼承家族的教學趨勢。

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家庭教育 中小學教育 中學 大學 物理學 博士 畢業 孟加拉 印度 紐約

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