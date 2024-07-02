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直播靈接觸丨當日與翁美玲冥婚被鬧爆　梁思浩向湯鎮業道歉：人在江湖身不由己

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 1 小時前

最後更新： 53 分鐘前

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梁思浩公開向湯鎮業道歉

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的靈異節目《直播靈接觸》昨晚（7月1日）播出一集以「冥婚」為主題，節目甫開始，梁思浩親揭11年前跟已故女星冥婚的真相 。

梁思浩於節目裡說：「今次唔係我第一次做冥婚主題，以前喺友台都做過，友台為咗要搞啲噱頭，同記者講我會同一個已故藝人冥婚，搞到好大件事。」

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直播靈接觸丨視后江美儀屬靈異體質　前世死於二戰今世淡薄名利

梁思浩：湯鎮業先生我欠你一個道歉

2013年，梁思浩為有線主持靈異節目《怪談》，當年他更計劃跟翁美玲舉行冥婚，故思浩所指已故藝人應該是「翁美玲」。

相隔11年思浩鄭重澄清：「由此至終都冇呢件事，係（友台）當時高層度出嚟搞噱頭，等大家留意個節目。」

當年翁美玲前男友湯鎮業曾怒斥「今次係娛樂圈恥辱」，思浩承認曾被已故藝人的前男友鬧爆，更於節目公開道歉：「好希望有機會同你講唔好意思，我亦想將呢件事真相話畀你聽，湯鎮業先生，我欠你一個道歉，對唔住，知道你當時好嬲，我只可以講當時人在江湖身不由己。」

當年於節目中進行「冥婚」！

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當年遭全城圍插

回帶2013年，梁思浩於《怪談》裡揚言計畫跟逝世多年翁美玲舉行冥婚，惹來各界批評，直指他不應該搵「故人」抽水，遭全城插爆。

對於外界的反應，當時梁思浩回應媒體：「我做怪談咁多年，已經代表呢個節目，我只屬於主持部份。電視節目係個team work，唔係我一個人事。製作隊有佢創作理念，佢有無限創意，但做唔做到係另一件事。如果真係做，我一定會得到雙方家長同意。」

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