直播靈接觸丨當日與翁美玲冥婚被鬧爆　梁思浩向湯鎮業道歉：人在江湖身不由己

▲ 梁思浩公開向湯鎮業道歉

由梁思浩、黃紫恩（Jojo）及黃耀英主持的靈異節目《直播靈接觸》昨晚（7月1日）播出一集以「冥婚」為主題，節目甫開始，梁思浩親揭11年前跟已故女星冥婚的真相 。

梁思浩於節目裡說：「今次唔係我第一次做冥婚主題，以前喺友台都做過，友台為咗要搞啲噱頭，同記者講我會同一個已故藝人冥婚，搞到好大件事。」

直播靈接觸丨視后江美儀屬靈異體質 前世死於二戰今世淡薄名利

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

直播靈接觸丨視后江美儀屬靈異體質 前世死於二戰今世淡薄名利

梁思浩：湯鎮業先生我欠你一個道歉

2013年，梁思浩為有線主持靈異節目《怪談》，當年他更計劃跟翁美玲舉行冥婚，故思浩所指已故藝人應該是「翁美玲」。

相隔11年思浩鄭重澄清：「由此至終都冇呢件事，係（友台）當時高層度出嚟搞噱頭，等大家留意個節目。」

當年翁美玲前男友湯鎮業曾怒斥「今次係娛樂圈恥辱」，思浩承認曾被已故藝人的前男友鬧爆，更於節目公開道歉：「好希望有機會同你講唔好意思，我亦想將呢件事真相話畀你聽，湯鎮業先生，我欠你一個道歉，對唔住，知道你當時好嬲，我只可以講當時人在江湖身不由己。」

▲ 當年於節目中進行「冥婚」！

直播靈接觸丨Beyond家駒墓碑遭破壞令梁思浩激氣 陰宅師皓云毀山墳者：損陰德折陽壽

當年遭全城圍插

回帶2013年，梁思浩於《怪談》裡揚言計畫跟逝世多年翁美玲舉行冥婚，惹來各界批評，直指他不應該搵「故人」抽水，遭全城插爆。

對於外界的反應，當時梁思浩回應媒體：「我做怪談咁多年，已經代表呢個節目，我只屬於主持部份。電視節目係個team work，唔係我一個人事。製作隊有佢創作理念，佢有無限創意，但做唔做到係另一件事。如果真係做，我一定會得到雙方家長同意。」

最新影片推介：支嚳儀專訪

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5