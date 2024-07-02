好人好事︱男子地鐵突暈倒心跳停20分鐘　幸獲5途人出手救援女兒網上急尋「救父英雄」

【好人好事/心臟驟停/港鐵/長沙灣站】救人一命，勝造七級浮屠。一名港女近日在網上尋找「救父英雄」，指爸爸在前晚乘搭港鐵回家的途中暈倒，不省人事，幸好有途人幫忙急救，及時救回一命。在網民幫助下，亦找到當晚有份出手相救的其中一名途人。女事主心存感激，直言「如果沒有你，我這個家就散了」！

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男子突暈倒心臟驟停 途人施急救

該名港女周日（6月30日）在「長沙灣美食及消費關注組」Facebook專頁發文，指其60歲父親前晚（6月29日）約10時半左右在港鐵車廂內暈倒。她指，當時幸好有途人出手相救，「向爸爸施心肺復甦法及使用自動心臟除顫器」。父親當時心臟驟停約20分鐘，醫生指幸好當時有人為他施行心肺復甦法（CPR），及時送院搶救後情況穩定，翌日已經甦醒。女事主特地發帖，尋找「救父英雄」，希望能夠好好答謝他。

想好好感謝你。如果沒有你，我這個家就散了。醫生說我沒有人做CPR,爸爸可能走了。我7月16號大學畢業禮，預咗爸爸媽媽一齊影相，睇我著學士服，行禮，沒有你就實現不了。感謝你，非常感謝。望能與你相認，好好感謝你！

網民助尋找救人英雄

帖文下有很多網民留言，紛紛稱讚「好人好事」。剛好該名男子亦在社交平台發文記錄事件，在網民的幫助下，很快在另一社交平台Threads找到當時有份出手相救的男子寫下的帖文。

5人合力救回一命

該名男事主發文指，當晚他乘搭地鐵回家，當列車到達長沙灣站時，旁邊站近車門邊的一名男子的身軀突然慢慢往下滑，然後坐在地上。男事主指，當時看到坐在地上的男人手有點不自然，旁邊有很多乘客都目擊這個情況，但沒有人意識到發生甚麼事。男事主指當時自己相隔5秒才反應得及，立刻走過去拍拍倒地的男人。

（佢）好明顯係有事，立刻搵個制通知車長，唔知幾多秒後，就到荔枝角站，有個男人叫揾多個人幫手抬佢出去，有個男人就幫手抬了出去，我就同車長報車卡同門位置⋯⋯出到去我跟上，兩個男人將佢打側放在地上，佢哋搬上身，我搬腳……

男事主發現男人不省人事，當列車駛進荔枝角月台後，立刻與兩個見義勇為的男乘客將男人搬出月台進行急救。剛好在月台上有一對情侶經過，他們立刻為男子施行急救，進行心外壓。當時情況危急，地鐵站急救員到達後將心臟去顫器（AED）交給兩人，一邊為男子進行電擊，一邊做心外壓。男人當時有稍微恢復意識，隨後救護員和消防員來到，將男人抬上擔架床送院。

兩個情侶不停拍佢，「先生先生，先生先生」，跟住救護員到，入面四個人，兩位男士係消防或救護員，聽到他們叫c hing（師兄），對情侶一定係專業急救，個叔叔扶了上床好似識少少手腳反應，希望吉人天相。

約好一家人影畢業照險成憾事

女事主在帖文下留言，表示感激其救父之恩，亦報平安指父親已在翌日早上甦醒，並正慢慢恢復當中。她指，當晚媽媽在家裡一直等不到父親回家，心裡著急之際收到警察電話，得知父親在歸家的路途上出事。另指，自己原定7月中畢業，一早約定父母當天一同合照拍攝畢業相，差點就與父親陰陽相隔，成為憾事。故此，她非常感激當晚有份就會父親一命的好心人：

如果沒有你，我這個家就散了。

心肺復甦法救人流程

據消防署資料，要拯救心臟驟停的患者，必須盡速為其施行CPR，並使用AED進行除顫電擊，因為每遲一分鐘，患者的存活率便會降低百分之七至十。早前，消防處曾分享短片，教市民如何在施行心肺復甦法（Cardiopulmonary Resuscitation，CPR）救人：

救人流程：

1. 確保現場環境安全

2. 檢查患者的清醒程度，在患者兩邊呼叫：「先生先生/小姐小姐！」

3. 如果患者無反應，應繼而擠壓兩邊肩斜肌

4. 向現場其他人尋救協助：「打999，同埋攞AED機嚟。」

5. 檢查呼吸，細心觀察患者胸口起伏；以不多於10秒，觀察患者有否正常呼吸；如無呼吸或不規律、非常慢，則要盡快施行心肺復甦法

心肺復甦法：

6. 於兩邊乳頭之間拉一條線和胸骨的交接點，先放一隻手掌根並張開手；將另一隻手掌放於上，令兩手掌相疊，緊扣十指並令手指離開患者身體

7. 手肘伸直令雙臂垂直，避免屈曲，向下壓5至6cm

8. 每次按壓之後，確保胸部完全回彈

9. 避免按壓期間依靠在傷病者胸部上，整個過程掌根保持貼緊胸部

心肺復甦法：30下心外壓+2下人工呼吸，接壓速率約1秒2下，以15至18秒時間完成30下

人工呼吸：進行前須打開氣道，以正常呼吸氣量通氣入肺，每次通氣約1秒完成；把一隻手掌放在患者前額向下按，另一隻手以兩隻手指提起下顎打開氣道，幫患者通氣；用按額的手捏緊患者鼻翼，呼氣時要觀者患者胸部有否起伏

持續心肺復甦法，並盡快取得心臟去顫器（AED）：

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