飲食攻略︱夏季高溫濕毒宜健脾祛濕　中醫推薦5大應節蔬果+3款湯水清熱消暑

▲ 夏季高溫濕毒宜健脾祛濕，中醫推薦5大應節蔬果+3款湯水清熱消暑。

【消暑／應節蔬果／祛濕／排毒／湯水／食譜／中醫】夏季炎熱，吃對食物有助身體降溫、解除濕毒。註冊中醫師陳穎欣向TOPick分享5大應節蔬果，並教大家烹煮3款清熱解暑湯水，涼快度過盛夏！

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陳醫師指出，香港夏天氣候以暑濕為主，飲食上宜多食祛暑生津，健脾祛濕的食物。尤其推薦以下5款應節蔬果：

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3款清熱解暑湯水

陳醫師再介紹3款消暑湯水，均材料簡單、方便烹煮，但功效顯著，大家平日都不妨試下飲！食譜如下：

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1. 冬瓜赤小豆肉片湯

功效：清熱解暑，利水消腫。

2. 綠豆南瓜湯

功效：清熱消暑，補中益氣。

3. 青瓜豆腐肉片湯

功效：清熱解毒，生津潤燥。

▲ 註冊中醫師陳穎欣。

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