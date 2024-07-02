兒童遇溺｜7歲男童屯門酒店泳池遇溺亡　救生員：溺水恐無力呼叫留意1徵兆救命

【遇溺/溺水/游水/泳池】屯門一酒店發生兒童遇溺致命案，一名7歲男童於泳池遇溺暈倒，送往屯門醫院搶救後不治，案件暫列對所看管兒童忽略。本港過去亦發生過兒童遇溺死亡的事件，香港政府拯溺員總工會主席鄧子安曾指出，溺水黃金救援時間 僅4至6分鐘，家長如發現小朋友在水中出現一個情況，應立即尋求協助。

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7歲男童屯門酒店泳池遇溺亡

警方昨日（7月1日）接獲青山公路—青山灣段一酒店職員報案，報稱一名男童懷疑於泳池遇溺暈倒，由其父親救起。警員接報到場，該7歲男童已陷昏迷，送往屯門醫院後證實死亡。

初步調查發現，相信男童於上址游泳時意外遇溺，死因有待驗屍。案件交屯門警區刑事調查隊第四隊跟進，暫列對所看管兒童忽略，未有人被捕。

家長帶子女游水1招保安全

香港政府拯溺員總工會主席鄧子安指出，「識游水」未必代表安全。家長若帶子女游水，最好能夠做到「1對1」，保證子女安全。在過往的救生經驗裏，深水池內的集體遇溺很常見，因「一個返唔到嚟，都會㩒住另外嗰啲，好多事故咁發生」。

▲ 香港政府拯溺員總工會主席鄧子安。（經濟日報資料圖片）

溺水或無聲無息 見1徵兆即營救

他又指出，一般來說溺水的人是無氣力呼救的，因此家長若看到小朋友在水中「彈下彈下」，就應該立即處理。而溺水的「黃金救援時間」約在4至6分鐘，溺水時間若太長則會傷及腦部，造成長遠影響。

鴨仔船浮床易釀風險

此外，他指不少家長喜歡帶上大型充氣的浮床、鴨仔船，實際上這些一旦「翻船」，泳客很難再爬上去，反而釀成風險。他說家長若擔心，也可考慮讓子女穿着游泳臂圈水泡。

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