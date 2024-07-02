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反黑英雄丨張頴康商場狂奔辛苦到堅嘔　傅嘉莉參考麥雅緻代入角色騷喊功

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

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《反黑英雄》

TVB劇《反黑英雄》昨晚（7B 1日）播出的第6集內，飾演PTU沙展蘇國威的張頴康上演「救參96小時」救女行動。

劇情講國威女兒童童（林允晴飾）因意外與大鬼（陳少邦飾）兒子小豪（趙鎧政飾）一同被綁架，救女心切的國威決定親自前往交贖金，因而遭綁架事件幕後黑手阿祖（袁偉豪飾）遙控「玩到謝」，除了被指示在健身室更衣室剝光豬外，又遭強逼於限時內在商場極速狂奔撇甩同行警員，之後再緊接亡命飛車。

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《反黑英雄》

反黑英雄丨商場來回奔跑

最後因軒神（陳山聰飾）在關鍵一刻殺到，阿祖最終未能從國威手上搶得贖金，遂命令另一手下小松（蔡景行飾）將兩個小朋友撕票，兩名無辜的小孩生死未卜，煞是緊張。

昨晚《反黑英雄》整幕交贖款戲，眾演員不但在商場來回奔跑，陳山聰等人更由商場直接跑出街，無論是袁偉豪槍殺車手手下小沈（章景恆飾）一幕，或是張頴康死命不肯讓阿祖搶走贖金一刻，均讓觀眾大為肉緊。

《反黑英雄》

反黑英雄丨戲內戲外都是三名小孩父親

談到6分鐘商場奪命狂奔場口，頴康透露相關場口足足拍了一整天，更跑到嘔，他說：「坦白講呢場戲真係好辛苦，因為場地實在太大，當日拍咗幾次之後，有人掟支水畀我飲，我一飲即刻嘔番出嚟，雖然我本身都有玩開長跑，但個場地真係太大，要一段時間先可以適應到。」

談到戲裏戲外均是三名小朋友的爸爸，張頴康坦言較易投入角色：「個女被綁架呢場戲，做咗爸爸之後感覺深咗好多，呢一Log戲我都好鍾意，因為好表現到父女嗰種感覺，一個警察點樣不顧一切去保護自己個家庭。」

《反黑英雄》

反黑英雄丨與頴康有火花

飾演頴康太太珊珊的傅嘉莉（Kelly）同樣演出樣亮眼，其中一場醫院爆喊戲更大晒層次式喊功，同一時間演繹出無助、恐懼、內疚及崩潰的狀態。談到醫院爆喊戲，Kelly說：「呢場戲我係以冇咗個女、唔可以再冇埋個老公嘅心情去演，其實內心已經好崩潰，但又唔可以情緒失控到講唔到嘢。好多謝導演喺呢場戲畀咗好多空間我發揮，等我可以一Take過完成。」

Kelly續指，與頴康合作很有火花，大家很快便投入角色，她說：「因為阿康同角色比較相似，都係有三個小朋友，太太（麥雅緻）又係賢妻良母。有啲場口我都會請阿康幫手問佢太太意見，所以好多戲都係參考佢太太。」

《反黑英雄》

反黑英雄丨陳少邦演人渣老竇

飾演大鬼的陳少邦同樣引發網友熱議，皆因他與頴康在劇中雖然同樣遭逢子女被綁架的不幸，但兩人態度卻大相逕庭，頴康出心出力救女兒，少邦卻一點都不着緊，更連環放送Cheap爆語錄。

當頴康要求少邦合作救人時，少邦竟說：「阿Sir你得一個女咋，我有四個仔呀，呢個仲係二奶生嘅」、「錢呢我唔會畀架喇，我大鬼睇錢睇到天咁大，想屈我？我屈佢就有！」

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之後回到家後看到豪仔媽咪（阮兒飾）打算變賣家當籌贖金時，他再大拋不負責任涼薄渣爆語錄：「你唔好咁天真啦，啲綁匪會講道義咩？你唔畀錢佢哋一定撕票，你畀錢佢哋都係一樣撕票！」

雖然劇中的陳少邦是人渣老竇加老公，但現實的他卻是出名的愛妻號兼好爸爸，對太太呵護備至之餘，對女兒亦是痛錫有加，還不時在社交網大晒溫馨家庭樂。

《反黑英雄》

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