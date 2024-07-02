暑假好去處︱Mr. Men Little Miss暑假降臨荷里活廣場　齊玩7米充氣滑梯攀山迷宮

▲ 「Mr. Men Little Miss」今個暑假將親臨荷里活廣場，在8,000呎的巨型充氣樂園，與家長、小孩盡情放電。（荷里活廣場提供）

法國兒童讀物銷量第一的「Mr. Men Little Miss」，擁有17 種語言出版，多年來深受大小朋友歡迎。今個暑假書中各大角色的卡通人物，將親臨鑽石山荷里活廣場，在8,000呎的巨型充氣樂園，與家長、小孩盡情放電、享受夏日的歡樂！

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主要角色人物Mr. Happy、Little Miss Naughty、Mr. Bump、Little Miss Hug等，將於7月19日至9月1日，在明星廣場穿梭充氣樂園的各個角落，陪伴小朋友於暑假大玩特玩。

充氣樂園設有五大運動主題的玩樂關卡，包括超過7米高的「Mr.Happy Fun Slide滑梯及波波池」、考驗小朋友身手及膽量的「攀山充氣迷宮」、逾16米長的「田徑障礙賽道」、鍛練小朋友的大小肌肉的「迷你足球訓練場」，以及提升協調能力的「迷你籃球訓練場」。

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有興趣的家長及小朋友，而同時是荷里活廣場 VIC會員，可由7月7日起享受 9 折購票優惠，亦可以50積分換領一節入場門票；Klook則會在7月10日起推出早鳥優惠。正式門票會在7月19日起發售，最低58元就可以玩足25分鐘。每位入場人仕更可獲優惠小冊子，於廣場內指定商戶消費。

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