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47人初選案｜辯方求情指謀劃注定失敗　法官反駁戴耀廷相信可成真

社會

撰文： 陳曉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 37 分鐘前

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被告楊雪盈。（資料圖片）

47人涉組織及參與民主派初選，45名罪成被告續分批進行求情。法官今（2日）聽取被告鄭達鴻、袁嘉蔚及梁晃維等6人求情。袁一方求情指，本案謀劃涉及諸多不確定因素，注定失敗，對國安的危害極微，法庭判刑時不應考慮可能帶來的後果。法官則反駁指，戴耀廷相信可成真。

本案為高等法院案件，不設陪審團，主審法官為《港區國安法》指定法官陳慶偉、李運騰及陳仲衡。案件於西九龍裁判法院（暫代高院）審理。

法官今處理6名被告求情，包括審訊後被定罪的鄭達鴻、楊雪盈及彭卓棋，以及認罪的袁嘉蔚、梁晃維及徐子見。

代表被告袁家蔚的資深大律師祁志求情指，本案屬串謀罪行，法庭應按普通法下《刑事罪行條例》串謀罪的嚴重程度量刑，若用《港區國安法》的最低量刑基準來判刑，是「走後門」。

祁又指，涉案謀劃涉及諸多不確定性，非常不可能發生，甚至是注定失敗，認為法庭不應考慮可能帶來的後果來判刑。法官陳慶偉則指，戴耀廷相信可成真，法庭亦裁定部分被告有此信念。

祁指，由《國安法》實施至政府押後當屆立法會選舉，串謀僅維持29日，對國家安全的危害極微。袁對社區和社會有抱負，她不久前在獄中結婚，望法庭寬大判刑，以讓袁早日更生。

代表被告梁晃維的資深大律師彭耀鴻指，梁在國安法生效後的參與度有限，梁雖是「墨落無悔」聲明發起人之一，但聲明只是重申共識，並非官方聲明，法庭不應考慮國安法生效前的言行。法官陳慶偉指，梁亦沒有撤回聲明。

彭又指，梁是基於對法律的無知才作出涉案言行，由梁稱否決權是代議士的合法權利可見。彭不否認梁是積極參加者，但重申梁在國安法生效後參與度有限。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣

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