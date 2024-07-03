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衣物異味｜5大免洗衣服除臭貼士　最快10分鐘去除衣物異味

家事百科

撰文： 王明芳

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 36 分鐘前

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旅行5大免洗去除衣物異味貼士，最快10分鐘搞掂！

【衣物異味/除臭/旅行】每逢吃燒肉、打邊爐後，衣服總是沾上食物氣味，尤其旅行時不方便洗衣服，導致往往無法重複穿著衣物。TOPick教大家5個去除衣物異味的貼士，在免洗的情況下，也能清除異味！

去除衣物異味｜ 1.活性炭包

由於活性炭包具有吸濕、淨味及除臭的作用，所以能夠有效去除異味。只要將帶有異味的衣服與活性炭包放進密實袋，靜置一晚後便可以去除衣服上的異味。提醒大家在旅行前可以先準備好活性炭包，方便有需要時使用。

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去除衣物異味｜2.洗澡後衣服掛浴室

霧氣可以帶走衣物上的異味，所以建議大家可以在洗澡後，藉著浴室留下的霧氣，把有異味的衣服掛進去，約15分鐘的時間便可以去除衣服上的異味。

去除衣物異味｜3.吹風+衣物噴霧

不少人都會使用衣物噴霧來除臭，不過在剛沾到異味的衣服上使用衣物噴霧，容易使兩種味道混合，無法成功帶走異味，因此建議大家可以將衣服掛在室外有風的地方，吹風一晚後再使用衣物噴霧，將異味減淡。

同場加映：酒店房間5大污糟位

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去除衣物異味｜4.風筒

風筒可以快速去除衣物異味，只要將衣服放到膠袋中，然後利用風筒凍風順著相同方向吹10分鐘，使可使衣物纖維在短時間內被風筒打散，去除衣物異味。

去除衣物異味｜5.濕毛巾＋熨斗

熨斗除了可以除皺外，還有去除異味的作用。只要將濕毛巾鋪在毛巾上，然後用熨斗刷熨，便可將衣服異味轉到濕毛巾上，去除衣服殘留的異味。

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