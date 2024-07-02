《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》加開第4場　揚言不特別操肌怕變「太瘦Yoshi」

▲ 《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》加場。

艾粒（ILUB）將於9月5日起一連四日於麥花臣場館舉行《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》，早前發售的頭兩場門票已火速爆滿。上星期ILUB加開一場（9月7日）反應非常熱烈，即日又再售罄。

今天（7月2日），二人為大家帶來好消息，宣佈於9月8日終極加場，加場門票於明天（7月3日）早上10時正式公開發售，希望同粒粒粉瘋狂互動，玩盡麥花臣。

▲ 《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》

艾粒開騷不減肥

ILUB過往演出都曾經嘗試積極操肌，談到今回為《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》演出前的準備，會否減肥或操弗，ILUB卻說這次不會特別操練，反而用另類方式作準備。當奴透露已暴飲暴食成功增磅到132磅，少爺占笑言當奴「你係要增高唔係增磅！」

二人直言只想開心做騷，亦怕與近期三大爆肌男神比較，稱：「點操都唔夠Tyson Yoshi、YT大哥（周殷廷）、又或者大表波（邱士縉）大隻架，都冇諗住特別減肥，事關之前做紅館騷我哋減到好瘦，發現太瘦效果唔好睇，只會變『太瘦Yoshi』，做唔到Tyson Yoshi。」

另外，愛惜粒粒粉的ILUB稱這次開騷會有不少互動環節，揚言會走到觀眾席中與粉絲互動，玩盡麥花臣的每個角落。二人更透露已構思每場有不同的dress code(穿搭主題)，會事先預告給觀眾，除了穿著符合MK特色的瀨屎褲外，還期待觀眾手執旺角美食蒜香撈麵及手搖飲品進場，提升dress code完整度。

INFO

《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》

日期：2024年9月5至8日

地點：麥花臣場館

時間：晚上8時15分

票價：$600 / $800