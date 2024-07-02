  • 31°C
香港時間 : 2024702日 (二) 16:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》加開第4場　揚言不特別操肌怕變「太瘦Yoshi」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 歐國盃攻略 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 超市大搜查 反黑英雄 高才通 到校服務 會員有獎 Executive Mommy

《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》加場。

艾粒（ILUB）將於9月5日起一連四日於麥花臣場館舉行《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》，早前發售的頭兩場門票已火速爆滿。上星期ILUB加開一場（9月7日）反應非常熱烈，即日又再售罄。

今天（7月2日），二人為大家帶來好消息，宣佈於9月8日終極加場，加場門票於明天（7月3日）早上10時正式公開發售，希望同粒粒粉瘋狂互動，玩盡麥花臣。

《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》

艾粒開騷不減肥

ILUB過往演出都曾經嘗試積極操肌，談到今回為《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》演出前的準備，會否減肥或操弗，ILUB卻說這次不會特別操練，反而用另類方式作準備。當奴透露已暴飲暴食成功增磅到132磅，少爺占笑言當奴「你係要增高唔係增磅！」

二人直言只想開心做騷，亦怕與近期三大爆肌男神比較，稱：「點操都唔夠Tyson Yoshi、YT大哥（周殷廷）、又或者大表波（邱士縉）大隻架，都冇諗住特別減肥，事關之前做紅館騷我哋減到好瘦，發現太瘦效果唔好睇，只會變『太瘦Yoshi』，做唔到Tyson Yoshi。」

另外，愛惜粒粒粉的ILUB稱這次開騷會有不少互動環節，揚言會走到觀眾席中與粉絲互動，玩盡麥花臣的每個角落。二人更透露已構思每場有不同的dress code(穿搭主題)，會事先預告給觀眾，除了穿著符合MK特色的瀨屎褲外，還期待觀眾手執旺角美食蒜香撈麵及手搖飲品進場，提升dress code完整度。

INFO

《艾粒旺角十大酷型頒獎典禮》

日期：2024年9月5至8日

地點：麥花臣場館

時間：晚上8時15分

票價：$600 / $800

相關文章

MIRROR成員丨江𤒹生個唱前推出新歌《偽映畫預告》　AK以電影預告比喻愛情
10:52 2024/06/25
MIRROR成員丨江𤒹生個唱前推出新歌《偽映畫預告》　AK以電影預告比喻愛情
MIRROR成員｜Edan呂爵安後援會將第三度解散　近一千萬會費不知所蹤？
今日 12:40
MIRROR成員｜Edan呂爵安後援會將第三度解散　近一千萬會費不知所蹤？
COLLAR成員丨陳泳伽作新曲《下回分解》　Winka赴日本拍MV掛念隊友
14:07 2024/06/25
COLLAR成員丨陳泳伽作新曲《下回分解》　Winka赴日本拍MV掛念隊友

你可能感興趣

MIRROR成員丨江𤒹生個唱前推出新歌《偽映畫預告》　AK以電影預告比喻愛情
10:52 2024/06/25
MIRROR成員丨江𤒹生個唱前推出新歌《偽映畫預告》　AK以電影預告比喻愛情
MIRROR成員｜Edan呂爵安後援會將第三度解散　近一千萬會費不知所蹤？
今日 12:40
MIRROR成員｜Edan呂爵安後援會將第三度解散　近一千萬會費不知所蹤？
COLLAR成員丨陳泳伽作新曲《下回分解》　Winka赴日本拍MV掛念隊友
14:07 2024/06/25
COLLAR成員丨陳泳伽作新曲《下回分解》　Winka赴日本拍MV掛念隊友
當奴 少爺占 艾粒 歌手 組合

最高瀏覽

急症室最長等候時間（07月02日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月02日 時間12:05）
反應熱烈│KFC緊急叫停優惠　買一送一獨食餐全綫售罄
反應熱烈│KFC緊急叫停優惠　買一送一獨食餐全綫售罄
巴黎奧運｜Kakao Friends X置富Malls 4大商場萌爆健兒運動會投入奧運狂熱
巴黎奧運｜Kakao Friends X置富Malls 4大商場萌爆健兒運動會投入奧運狂熱
乳癌治療｜患HER2型乳癌治療費高達80萬　基層媽媽悲嘆：點解有藥無錢醫？
乳癌治療｜患HER2型乳癌治療費高達80萬　基層媽媽悲嘆：點解有藥無錢醫？
大台獎老丨吳嘉儀夫婦和好如初　阿七「老公視覺」派福利【多圖】
大台獎老丨吳嘉儀夫婦和好如初　阿七「老公視覺」派福利【多圖】