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大學事務︱都大本學年派4,000萬獎學金創歷年新高　1,700名學生受惠

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發布時間： 1 小時前

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都會大學日前舉行獎學金捐贈感謝茶聚。（都大圖片）

都會大學本學年向逾1,700名學生發放獎學金，金額高達4,000萬元，較往年增加逾15%，創歷年新高。校方日前舉行獎學金捐贈感謝茶聚，向獎學金計劃的贊助人及贊助機構表達謝意，並介紹獲獎學生的傑出表現，當中兩名傑出學生獲「創明天獎學金」。

逾百位獎學金計劃贊助人、企業及團體代表、受惠學生及大學管理層出席茶聚，都大校董會主席黃天祥博士工程師致辭時指，都大盼為學生創造發展機會，助其實現夢想，因此他對獲獎學生的優異表現深感欣慰，讚揚他們不僅學業成績優秀，更積極參與社會服務，展現正向思維。

都會大學日前舉行獎學金捐贈感謝茶聚。（都大圖片）

獎學金資助學生繳付學費、到海外交流或工作實習，並勉勵學生以知識及技能回饋社會。 都大校長林群聲稱，感謝各贊助人對大學的支持，亦為學生在學術、體育、社會服務等方面取得傑出表現感到自豪。他期望，各項獎學金繼續支持學生發展，讓更多擁有理想、奮發向前的學生能獲得更多資源，成就其未來，並貢獻香港及推動社會發展。

另外，都大學生在學界體育比賽中屢創佳績，包括獲得恒生學界盃女子大專雙打亞軍及香港中文大學三人籃球錦標賽大專女子組碟賽冠軍。憑都大學生在義工服務的卓越表現，大學更獲頒「賽馬會眾心行善愛心 學校」殊榮。 大學今年亦新增5項獎學金，包括「晶苑氣候慈善基金獎學金」、「冼為堅博士中華文化獎 學金」、「港燈獎學金」、「香港都會大學獎學金」及「香港都會大學海外學生入學獎學金」， 進一步豐富獎學金組合，為不同背景的優秀學生提供更多機會。

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