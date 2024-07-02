DSE︱教育局再推高中選修科改革　音樂中國文學及地理科優化措施稍後公布

▲ 教育局將於稍後再公布音樂科、中國文學科、地理科等科目的「優化措施」。（資料圖片）

教育局早前公布多個高中選修科包括中國歷史、倫理與宗教及經濟科優化方案，局方向立法會提交的文件披露，將於稍後再公布音樂科、中國文學科、地理科等科目的「優化措施」。局方形容，「香港的課程發展已進入持續更新階段」，將按科目需要推行「優化方案」。

教育局向立法會提交的文件指出，優化高中課程及評估是「恆常學校課程持續更新的一部分」，將按科目需要推行優化方案，而課程發展議會與考評局轄下的相關委員會亦會持續探討。文件列出，音樂科、中國文學科及地理科等優化措施將於稍後公布 ；局方亦正就經濟科優化建議進行諮詢，蒐集學校意見。

局方亦強調，優化措施讓學校配合校情及學生需要，靈活運用從4個核心科目釋放的100至250小時課時，修讀3個選修科的學生數目較推行優化措施前明顯上升。據局方調查資料，推行優化措施前、即2020/21學年有31.8%中四學生修讀3個選修科，而2021/22學年落實措施後，修讀3個選修科的中四生已急升至56.9%，2022/23學年則再升至58.1%。

今屆DSE首度以公民科取代通識科，文件亦提到，局方「已順利有序開展和落實」公民科課程，截至今年5月，有80,200名學生已參與內地考察；根據學校提交的問卷結果，師生對內地考察的評價相當正面。

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