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飲食攻略｜80個國家飲食實證「6大長壽食物」　有效預防中風死亡率減30%

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

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研究分析80個國家飲食，揭6種食物可延壽，有效預防中風死亡率減30%。

【長壽／健康飲食／心血管疾病／中風/長壽食物/預防中風/降低死亡率/80個國家飲食認證/延長壽命/心血管健康】現代人追求健康長壽，美國一項分析80個國家飲食的研究發現，有6種食物既有助於延長壽命，又有益於心血管健康，而且多吃這6種食物總體死亡風險可降低30%，更有效預防中風。

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台灣胸腔暨重症專科醫生黃軒近日在Facebook個人專頁發文指，一項刊登於 《European Heart Journal》（歐洲心臟雜誌）的研究分析了80個國家、24.5萬人每日的飲食習慣，與他們的壽命或患病風險的關係。結果發現，有6種常見的食物既可延壽，又有益於心血管健康。

6種長壽食物

更多相關報道：健康飲食丨哈佛醫學院認證「11種降膽固醇食物」　2大吃法長壽兼抗老

哈佛醫學院曾於2021年發布，11種食物可以幫助降低膽固醇。哈佛醫學院表示，這些食物會以不同形式阻止身體吸收膽固醇，或將其加速排出體外，從而減低患上心血管疾病的風險，預防中風、糖尿病、心臟病等疾病。點擊組圖即睇11款幫助降低膽固醇食物：

點擊圖片放大
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有效防中風降低死亡風險

黃軒醫生表示，如果與研究中飲食最不健康的人士（研究中以得分≤1為例）相比，飲食最健康（得分≥5）人士的死亡及患心血管病風險均有下降：

  • 總體死亡風險降低30%
  • 患心血管疾病風險降低18%
  • 心肌梗塞風險降低14%
  • 中風風險降低19%

長壽食物進食份量參考

根據研究，可參考以下飲食最健康人士平均一天所吃的食物和份量：

  • 水果和蔬菜：563克/天
  • 豆類：48克/天
  • 堅果：28克/天
  • 魚類：26克/天
  • 乳製品：185克/天

黃醫生又指出，台灣國民健康署曾經提出「我的餐盤」均衡飲食口訣：

每天早晚一杯奶、每餐水果拳頭大、菜比水果多一點、飯跟蔬菜一樣多、豆魚蛋肉一掌心、堅果種子一茶匙。

他表示，與其吃一堆不知名的保健食品，不如每天適量吃這6種長壽食物，不僅有助於延年益壽，還能改善心血管健康。

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